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Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) resmi hesabından 9 Şubat Salı gününün işaret edildiği bir paylaşım yapıldı. Merak uyandıran paylaşımın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, paylaşımı alıntılayarak 'Hazır mısınız?' notuyla yayımladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:04
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
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13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) resmi hesabından yapılan bir paylaşım büyük merak uyandırdı. Uzunca bir süredir hiçbir paylaşım yapılmayan hesap üzerinden yapılan paylaşımda 'İstikbal Göklerdedir' hashtag'i alındı ve Samanyolu Galaksisinin yanı sıra Ay ve Jüpiter'in de yer aldığı çeşitli uzay görüntüleri yer aldı.

Hazırlanan videonun sonunda ise 9 Şubat Salı günü işaret edilirken yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi. Yayımlanan video görüntülerini alıntı yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise paylaşımı kendi sosyal medya hesabı üzerinden 'Hazır mısınız?' notunu yazarak paylaştı.

 

İşte Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) o paylaşımı:

https://www.youtube.com/watch?v=A0qjyW4VeRQ



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uzay AjansıIstikbal Göklerdedir9 şubatVideo
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