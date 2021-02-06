Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..

13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) resmi hesabından yapılan bir paylaşım büyük merak uyandırdı. Uzunca bir süredir hiçbir paylaşım yapılmayan hesap üzerinden yapılan paylaşımda 'İstikbal Göklerdedir' hashtag'i alındı ve Samanyolu Galaksisinin yanı sıra Ay ve Jüpiter'in de yer aldığı çeşitli uzay görüntüleri yer aldı.

Hazırlanan videonun sonunda ise 9 Şubat Salı günü işaret edilirken yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi. Yayımlanan video görüntülerini alıntı yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise paylaşımı kendi sosyal medya hesabı üzerinden 'Hazır mısınız?' notunu yazarak paylaştı.

İşte Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) o paylaşımı:

https://www.youtube.com/watch?v=A0qjyW4VeRQ