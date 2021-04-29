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Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri

Bandami Namco, aksiyon ile rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda, oyun içinde ziyaret edilebilecek bazı mekanların tanıtımı yapılıyor. Oyunu takip edenler ise “Scarlet Nexus ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Scarlet Nexus sistem gereksinimleri ve merak edilen soruların yanıtı…

29 Nisan 2021 Perşembe 01:10
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
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Geliştiriciliği Bnadami Namco tarafından yapılan yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus’da bulunan bazı mekanların tanıtımının yapıldığı video oyun severler ile paylaşıldı. Unreal Engine 4 motorunu kullanan yeni macera oyunu Scarlet Nexus’un ne zaman ve hangi platformlarda çıkış yapacağı şu şekilde;

Oyun 25 Haziran tarihinde PlayStatin 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ile PC için çıkacak. PlayStation Store’da 499,00 TL, Xbox Store’da 299,00 TL ve Steam’de 249,00 TL’den ön sipariş ile satılacak.

Scarlet Nexus hikayesi

Çok uzak bir gelecek tarihte, insan beyninde bireylere artı duyu yeteneği veren ve bildiğimiz dünyayı değiştiren psiyonik bir hormon keşfi yapıldı. İnsanlık bu yeni döneme girince, Others diye bilinen ve insan beynine açlık duyan dengesiz mutantlar gökyüzünden inmeye başladı. Geleneksel saldırı yöntemlerine karşı direnen bu ezici tehdide karşı koymak ve insanlığı kurtarabilmek için üst düzey önlemlerin alınması gerekiyordu. Psiyonikler olarak bilinen güçlü duyu yeteneği olanlar, göklerden gelen bu saldırılardan kurtulabilmek için tek şans. O zamandan itibaren psiyonikler, yetenekleri gözlemlenerek insanlığın son savunma hattı olan Other Suppression Force’a (OSF) alınıyor.

Scarlet Nexus sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-6600/ AMD Ryzen 5 2600X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290X
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan




Son Güncelleme: 29.04.2021 01:10
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ScarletNexusNeZamançıkacakSistemGereksinimleri
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