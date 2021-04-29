Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri

Geliştiriciliği Bnadami Namco tarafından yapılan yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus’da bulunan bazı mekanların tanıtımının yapıldığı video oyun severler ile paylaşıldı. Unreal Engine 4 motorunu kullanan yeni macera oyunu Scarlet Nexus’un ne zaman ve hangi platformlarda çıkış yapacağı şu şekilde;

Scarlet Nexus hikayesi

Oyun 25 Haziran tarihinde PlayStatin 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ile PC için. PlayStation Store’da 499,00 TL, Xbox Store’da 299,00 TL ve Steam’de 249,00 TL’den ön sipariş ile satılacak.

Çok uzak bir gelecek tarihte, insan beyninde bireylere artı duyu yeteneği veren ve bildiğimiz dünyayı değiştiren psiyonik bir hormon keşfi yapıldı. İnsanlık bu yeni döneme girince, Others diye bilinen ve insan beynine açlık duyan dengesiz mutantlar gökyüzünden inmeye başladı. Geleneksel saldırı yöntemlerine karşı direnen bu ezici tehdide karşı koymak ve insanlığı kurtarabilmek için üst düzey önlemlerin alınması gerekiyordu. Psiyonikler olarak bilinen güçlü duyu yeteneği olanlar, göklerden gelen bu saldırılardan kurtulabilmek için tek şans. O zamandan itibaren psiyonikler, yetenekleri gözlemlenerek insanlığın son savunma hattı olan Other Suppression Force’a (OSF) alınıyor.

Scarlet Nexus sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: