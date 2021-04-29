Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri

Geliştiriciliği Bnadami Namco tarafından yapılan yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus’da bulunan bazı mekanların tanıtımının yapıldığı video oyun severler ile paylaşıldı. Unreal Engine 4 motorunu kullanan yeni macera oyunu Scarlet Nexus’un ne zaman ve hangi platformlarda çıkış yapacağı şu şekilde;
Scarlet Nexus hikayesi
Çok uzak bir gelecek tarihte, insan beyninde bireylere artı duyu yeteneği veren ve bildiğimiz dünyayı değiştiren psiyonik bir hormon keşfi yapıldı. İnsanlık bu yeni döneme girince, Others diye bilinen ve insan beynine açlık duyan dengesiz mutantlar gökyüzünden inmeye başladı. Geleneksel saldırı yöntemlerine karşı direnen bu ezici tehdide karşı koymak ve insanlığı kurtarabilmek için üst düzey önlemlerin alınması gerekiyordu. Psiyonikler olarak bilinen güçlü duyu yeteneği olanlar, göklerden gelen bu saldırılardan kurtulabilmek için tek şans. O zamandan itibaren psiyonikler, yetenekleri gözlemlenerek insanlığın son savunma hattı olan Other Suppression Force’a (OSF) alınıyor.
Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX-8350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/ AMD Radeon HD 7970
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6600/ AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290X
- VRAM: 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan