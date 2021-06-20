Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi:

Ev sahipliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ve Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’de katıldı. Demir, forumda devlet başkanlarıyla bakanların ülkemizin savunma sanayisinin modeliyle ilgili merak içinde olduklarını aktararak, sürecin işleyişiyle ülkemizin gelmiş olduğu seviye ile alakalı durumları konuklara aktardıklarını belirtti.

Forumun taşıdığı önemin üstünde duran Demir, savunma sanayi alanında da oturumların yapıldığını ve bunun sonucunun güzel olacağını belirtti.

“Alpagular satış imkanı oluşturacak”

Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş’nin geliştirdiği Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İnsansız Hava Aracı Sistemi Alpagu’nun mühimmatlı test atışının başarılı sonuçlandığını hatırlattı.

Alpagu’nun hafif olmasına rağmen etki açısından ağır olduğunu belirten Demir, şunları söyledi;

“Alpagu şimdi vitrine çıkacak. Vitrine çıktıktan sonra yurt dışından da talepler gelecektir. Alpagu’nun çeşit çeşit modellerini de çıkartacağız. Farklı modeller ile kabiliyetlerde taşınabilir bir unsurdur. Normalde kolaylıkla taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üstündeki mühimmat ile patlayıcının çeşit çeşit modellerinin olacağı bir sistemdir. Harekatın türü ile ihtiyacı doğrultusunda farklı formla formatlarda Alpagular sahada yerini alacak.”