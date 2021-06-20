İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: "Alpagu" yurt dışından da talep görecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlar ile geliştirilmiş olan ve mühimmatlı test atışının başarı ile gerçekleştiği Alpagu’nun vitrindeki yerini alacağını aynı zamanda Alpagu’nuya yurt dışından da taleplerin olacağını belirtti. İşte Demir’in açıklamasına dair detaylar…

20 Haziran 2021 Pazar 15:18
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi:
Takip Et:

Ev sahipliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ve Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’de katıldı. Demir, forumda devlet başkanlarıyla bakanların ülkemizin savunma sanayisinin modeliyle ilgili merak içinde olduklarını aktararak, sürecin işleyişiyle ülkemizin gelmiş olduğu seviye ile alakalı durumları konuklara aktardıklarını belirtti.

Forumun taşıdığı önemin üstünde duran Demir, savunma sanayi alanında da oturumların yapıldığını ve bunun sonucunun güzel olacağını belirtti.

“Alpagular satış imkanı oluşturacak”

Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş’nin geliştirdiği Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İnsansız Hava Aracı Sistemi Alpagu’nun mühimmatlı test atışının başarılı sonuçlandığını hatırlattı.

Alpagu’nun hafif olmasına rağmen etki açısından ağır olduğunu belirten Demir, şunları söyledi;

“Alpagu şimdi vitrine çıkacak. Vitrine çıktıktan sonra yurt dışından da talepler gelecektir. Alpagu’nun çeşit çeşit modellerini de çıkartacağız. Farklı modeller ile kabiliyetlerde taşınabilir bir unsurdur. Normalde kolaylıkla taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üstündeki mühimmat ile patlayıcının çeşit çeşit modellerinin olacağı bir sistemdir. Harekatın türü ile ihtiyacı doğrultusunda farklı formla formatlarda Alpagular sahada yerini alacak.”


Son Güncelleme: 20.06.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ismail Demirin Alpagu AçıklamasıSavunma Sanayi Başkanı Ismail Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
Google'ın merkez binası hangi şehirde, nerede?
Google'ın merkez binası hangi şehirde, nerede?
iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri
iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri
Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Gmail şifre değiştirmek için yapılması gereken işlemler
Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Gmail şifre değiştirmek için yapılması gereken işlemler
Akıllı telefondan bilgisayar kontrol etme yöntemi
Akıllı telefondan bilgisayar kontrol etme yöntemi
Among Us nasıl oynanır? Among Us nedir?
Among Us nasıl oynanır? Among Us nedir?

Popüler Haberler

ATV canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı
21 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışında neler var?
21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Canlı ders yoklama alınıyor mu, devamsızlık sayılıyor mu?
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7'de 21 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 21 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Show TV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı Kaç?
Sol Yanım dizisinin çekim yerleri neresi? Sol Yanım çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
İŞKUR MEK kursları şartları nelerdir? 80 TL ödeme nasıl alınır?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 21 Haziran 2021 Pazartesi
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.