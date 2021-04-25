Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk defa atmış olduğu 340 kilo ağırlığında olan KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi başarı ile hedef aldığını açıkladı.
Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) Nisan 25, 2021
SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. ✈️ @TUSAS_TR, @SageTubitak ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/onh2yu0xxV
Son Güncelleme: 25.04.2021 15:09