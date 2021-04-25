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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: "AKSUNGUR, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu."

Aksungur SİHA 340 kg KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi imha ederek büyük bir başarının altına imza attı. Başkan Demir, bu anlara ait görüntüleri Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:09
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirAksungur SİHA’nın ilk defa atmış olduğu 340 kilo ağırlığında olan KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi başarı ile hedef aldığını açıkladı.

Başkan Demir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SİHA’ların yeni mühimmat test atışları ile güçlendiğini, Aksungur SİHA, ilk defa atmış olduğu 340 kilo ağırlığında olan KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
İsmail DemirSİHAAksungur
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