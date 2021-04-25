Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir:

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk defa atmış olduğu 340 kilo ağırlığında olan KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi başarı ile hedef aldığını açıkladı.

Başkan Demir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SİHA’ların yeni mühimmat test atışları ile güçlendiğini, Aksungur SİHA, ilk defa atmış olduğu 340 kilo ağırlığında olan KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzilde duran hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.