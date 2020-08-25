Şase numarası aracın neresinde yazar? Şase no ile yedek parça sorgulanabilir mi?

Şase numarası sorgulaması devlet tarafından verilen bir hizmet değildir. Ancak şase numarası sorgulaması özel intenet siteleri üzerinden yapılmaktadır. Bu sorgulama işlemi belli kayıtlara göre yapılmaktadır. Araç alım satım işlemlerinde şase numarasının sorgulanması yapılarak aracın bilgilerine ulaşılabilir.

Şase no nedir?

Şase genel olarak araçların kimlerini ifade etmektedir. Araç hakkındaki bilgileri barındırır. Şase numarası VIN olarak da bilinir. Burada bilinmesi gereken nokta şase numarasının rakamlardan oluşmamasıdır. Şase numarası sembollerden oluşur. Trafiğe çıkan her aracın şase numarası bulunmaktadır. Şase numarasının sembolleri dünya genelinde kullanılan ortak görüş olarak kabul görmüş sembollerdir.

Şase no hangi bilgileri içerir?

Şase numarası sorgulaması yapılarak aracın üretim yılı, yeri, araç tipi, motor tipi, aracın üretildiği fabrika ve aracın üretilen fabrikanın kaçıncı aracı olduğu bilgilerine ulaşılabilir.

Şase no nasıl okunur?

Şase numarasında bulunan sembollerin ifade ettiği bilgiler şu şekildedir;

İlk harf üretim yeri öğrenilir.

2. ve 3. Sembol üretici bilgileri öğrenilir.

Sonraki beş sembol aracın teknik bilgileri öğrenilir.

9. sıradaki sembollerden belli standarda göre hesaplanır ve bu hesap sonunda bilgilerin doğruluğu öğrenilir.

10. sembol üretim yılını ifade eder.

Daha sonraki rakamlar ise araca özel bilgileri içerir.

Şase numarasındaki ilk basamak ne anlama gelir?

Şase numarasının ilk harfi veya rakamı aracın üretim yerini ifade eder. Buna göre;

A harfinden H harfine: Afrika

J harfinden R harfine: Asya

S harfinden Z harfine: Avrupa

1 ile 5 arasındaki sayılar: Kuzey Amerika

6 ve 7: Okyanusya ülkeleri

8 ve 9: Güney Amerika’da üretilen araçlarını ifade etmektedir.

Araç şase no nerede yazar?

Aracın şase numarası genel olarak ruhsat, sigortalar, servis bakım belgeleri, noter belgelerinde yer almaktadır.

Şase numarası aracın neresinde yazar?

Şase numarası aracın belli yerlerinde de yazabilir. Buna göre motor kapağı üzerinde, ön cam altında, çamurluk üzerinde veya kapı direği gibi yerlerde de aracın şase numarası yazabilir.

Plaka ile yedek parça sorgulanabilir mi?

Araçlarının hasar geçmişi nasıl öğrenilir?

Şase numarası sorgulaması birçok şekilde yapılabilir. Ancak plaka ve parça sorgulama işlemi kolaylıkla sorgulanamaz. Plaka çok basit şekilde değiştirilebilen parçalardandır. Plakalar genel olarak aracın hangi ülkeye kayıtlı olduğu ifade eder.

Hasar geçmişi hasar kaydı sorgulamasıyla basit bir şekilde öğrenilebilir. Ancak bunun şase numarasıyla bir alakası yoktur. Hasar kaydı sorgulaması için aracın plaka numarasının arasında boşluk bırakılmadan 5664 kısa mesaj atılarak öğrenilebilir. Aracın plakası değişmişse o zaman şase numarasıyla sorgulama da yapabilirsiniz. Hasar kaydı sorgulaması ücretlidir ve ücret faturanıza yansımaktadır.

Şase no ne işe yarar?

Şase numarasında yer alana semboller genel olarak şu bilgileri içerir;

Kilometre

Hasar

Boya ve renk kodu

Borç

Trafik cezası

Çalıntı olma durumu

Teyp ve radyo kodu

Filtre

Fabrika çıkış özellikleri

Garanti durumu

Tramer

Araç geçmişi

Şase no değiştirilebilir mi?

Şase numarasının değiştirilmesi, silinmesi suçtur. Şase numarasının silinmesi veya başka bir araca kopyalanması gibi durumlarda adli cezalarla karşılaşabilirsiniz.

Şase numarasını paylaşmak tehlikeli midir?

Araç şase numarasının paylaşılması genel olarak risk teşkil etmez. Çünkü şase numarası sembolleri aracın temel bilgilerini barındırır. Bu nedenle şase bilgilerini bir başkası tarafından bilinmesi bir sorun teşkil etmez.

Şase numarası neden önemlidir?

Şase numarasının önemi araç alım satımlarında ortaya çıkar. Araç almadan önce mutlaka aracın şase numarası öğrenilir ve araç hakkında temel bilgiler öğrenilir. Aracın çalınma durumunda da şase numarası öncelikle istenir.

Şase numarası ile alınabilen SMS hizmetleri nelerdir?

Şase numarası sayesinde aracın hasar kaydı öğrenilebildiği gibi eksper raporu, araç bilgileri sorgulaması, aracın değişen parça bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Şase numarası yazdırılabilir mi?

Şase numarasını kişi kendisi yazamaz ve bu şase numarasını silmek gibi bir suçtur. Anca şase numarasını yazan teknik servisler bulunmaktadır. Bu servislere giderek şase numarasınız yazdırabilirsiniz. Şase numaraları genel olarak aracın kullanım senesiyle silinebilir. Bu nedenle numarayı yeniden yazdırmak isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda şase numarasını yazdırabilirsiniz.