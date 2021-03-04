Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri

Diş fırçalarının alındığı tarih hatırlanmayacak kadar eski ise değiştirmenin vakti geldiğini gösterir. Artık klasik diş fırçaları yerini şarjlı diş fırçalarına bıraktı. Elektrikle çalışan diş fırçaları, dişlerin fırçalanma işlemini büyük oranda kolaylıkla yapar.

Şarjlı diş fırçalarının klasik diş fırçalarına göre birçok artısı bulunmaktadır. Diş hekimlerinin de tavsiye ettiği en iyi şarjlı diş fırçası modellerini ve kullanım kolaylıklarını araştırıp bir araya getirdik.

Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları

Yapılan yeni bir çalışma sonuçlarına göre, elektrikli diş fırçaları dişleri ve diş etlerini normal bir diş fırçasından çok daha iyi temizliyor.

Bilim insanları, elektrikli diş fırçası kullananların, normal diş fırçası kullananlara oranla daha sağlıklı diş etlerine, daha az diş çürümesine ve daha sağlıklı olan dişlere sahip olduklarını açıkladılar.

Elektrikli diş fırçaları, manuel diş fırçalarına göre diş ve diş etlerini temizlemede daha başarılıdır. Dönebilen ve titreşen başlık yardımıyla dişleri çok daha diplemesine temizler. Diş ve diş eti üzerinde oluşan plakları temizler ve tartara dönüşmesini engeller. Dönerek çalışan diş fırçaları, plakların giderilmesinde ve diş eti iltihabının engellenmesinde epey etkilidir.

Şarjlı diş fırçalarının, zamanlayıcı özelliği bulunmaktadır. Ortalama 2 dakika süresince çalışır ve süre bittiğinde haberdar eder. Bu sayede dişlerin yettiğince fırçalandığından emin olunabilir. Dişlerin manuel bir fırçayla doğru şekilde fırçalanması bazen güç olabilir. Şarjlı diş fırçası tüm hareketleri kendi başına yapar. Hem daha etkili bir fırçalama sağlarken hem de daha az çaba sarf etmeyi de sağlar.

Çalışmalar ve araştırmalar, çocukların şarjlı diş fırçasını daha eğlenceli gördüklerini söylemektedir. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı geliştirmek için şarjlı bir diş fırçası modeli alınabilir.

Şarjla çalışan diş fırçaları, diş teli kullananlar için çok daha iyi bir diş temizliği sağlar. Ortodontik tedavi esnasında diş hekimleri şarjlı diş fırçası kullanılması önerilmektedir. Yürütülen çalışmalar titreşen ve dönen şarjlı diş fırçalarının tedavi esnasında daha etkili olduğunu göstermektedir.

En iyi Şarjlı Diş Fırçası Modelleri

Oral B Pro 750 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B, şarj edilebilir diş fırçalarında hayli fazla ürün aralığı bulunmaktadır. Türkiye'de de en fazla kullanılan diş fırçası markasıdır.

Oral-B Pro 750 modeli, 2 dakika süreli zamanlayıcı ve 30 saniyede bir fırçalandığı yerin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan uyarıcı bir sisteme sahiptir. Bu sayede tüm diş ve diş etlerini aynı ölçüde fırçalayabilmeyi sağlar.

Philips Sonicare HX9353/56 Diamond Clean Sonic

Oral-B şarjlı diş fırçaları, plak oluşmasını engeller ve yüzey lekelerini azaltır. Model, diğer bütün modellerde olduğu gibi Oral-B’nin bütün yedek başlıkları ile uyumludur. Kolay kullanım sağlayan seyahat çantası ile birlikte gelir. Oral-B Pro 750 modelinin fiyatı 270 TL'dir.

Şarjlı diş fırçası modelleri arasında tasarımıyla öne çıkan Philips Sonicare diş fırçasının, epey gelişmiş bir teknolojisi bulunmaktadır.

5 farklı fırçalama seçeneği, yoğunluğu ayarlamayı sağlar. 2 dakika ve 3 dakika olmak üzere 2 farklı zamanlama ayarı bulunmaktadır. Sonic teknolojisi ile 62000 fırça hareketi ve AdaptiveClean fırça başlığı, ulaşılması güç yerlerde bile güçlü temizleme başarısına sahiptir.

USB seyahat çantası ile hareket halindeyken de şarj edilebilir. Üst segment şarjlı diş fırçaları içinde en çok satılan modellerden biri olan Philips Sonicare Diamond Clean’in fiyatı 1.399 TL'dir.

Foreo ISSA Şarjlı Diş Fırçası

Foreo’nun kendine has tasarımı ile birlikte yeni ISSA elektrikli diş fırçası, pazarın diğer diş fırçalarına oranla hayli farklı bir görünümdedir. Sonic pulse teknolojisi ve silikon yüzeyi sayesinde epey yumuşak bir fırçalama deneyimi sağlar. Alıştığımız fırça başlığı modellerinden hayli farklıdır.

Hassas diş etlerini temizleyen silikon kıllar ve daha güçlü bir temizlik için PBT polimer kıllardan oluşur. Foreo ISSA, özellikle hassas diş ve dişetlerine sahip kullanıcılar tarafından en çok tavsiye edilen modellerden biridir. Fiyatı 1.149 TL'dir.

Oral-B Genius X Luxury Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B tarafından tasarlanan Genius Serisi, akıllı diş fırçaları içinde en fazla satılan ve diş hekimleri tarafından en çok tavsiye edilen modellerdendir. Genius X Luxury, bunlar arasında en son çıkan modeldir.

Yapay zeka ile geliştirilmiş olan diş fırçası, fırçalama tarzını tanıyarak daha iyi sonuçlar için yardımcı olur. Akıllı telefon aracılığıyla kontrol edilebilir. Diş Eti Koruma teknolojisi, 360 SmartRing ve Basınç Kontrol özelliklerine sahiptir. Dişler sert fırçalandığında hızını azaltır. Nereyi fırçalamak gerektiğini bildirir.

Oral-B Genius X Luxury, 6 farklı temizleme özelliğine sahiptir. Pil ömrü 2 haftaya kadar dayanır. Üst segment diş fırçaları içinde en çok satan modelin fiyatı 1.399 TL'dir.

Oral-B Vitality 100 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B’nin Vitality serisi şarjlı diş fırçasında başlangıç için en uygun modellerden biridir. Normal fırçalara oranla daha çok plak temizler. Titreşme ve dönme hareketiyle diplemesine temizlik yapar. Tavsiye edilen 2 dakikalık diş fırçalama süresini tamamlamayı sağlayan zamanlayıcı özelliğe sahiptir. Başka Oral-B modellerinde bulunan 30 saniyede bir alan değiştirmek için uyarı verir.

Böylece ağız bölgesini sağ alt, sağ üst, sol alt ve sol üst olmak üzere 4’e bölüp her tarafı eşit şekilde fırçalamayı sağlar. Oral-B Vitaliy 100 şarjlı diş fırçası, tüm başlıklarla uyumludur. Şarjlı diş fırçası için çok fazla ödemek istemiyorsanız bu model tam size göre. Fiyatı 139 TL'dir.