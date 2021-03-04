İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri

Artık klasik diş fırçaları yerini şarjlı diş fırçalarına bıraktı. Şarjlı diş fırçalarının klasik diş fırçalarına göre birçok artısı bulunmaktadır. Diş hekimlerinin de tavsiye ettiği en iyi şarjlı diş fırçası modellerini ve kullanım kolaylıklarını araştırıp bir araya getirdik.

04 Mart 2021 Perşembe 01:15
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Takip Et:

Diş fırçalarının alındığı tarih hatırlanmayacak kadar eski ise değiştirmenin vakti geldiğini gösterir. Artık klasik diş fırçaları yerini şarjlı diş fırçalarına bıraktı. Elektrikle çalışan diş fırçaları, dişlerin fırçalanma işlemini büyük oranda kolaylıkla yapar.

Şarjlı diş fırçalarının klasik diş fırçalarına göre birçok artısı bulunmaktadır. Diş hekimlerinin de tavsiye ettiği en iyi şarjlı diş fırçası modellerini ve kullanım kolaylıklarını araştırıp bir araya getirdik.

Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları

Yapılan yeni bir çalışma sonuçlarına göre, elektrikli diş fırçaları dişleri ve diş etlerini normal bir diş fırçasından çok daha iyi temizliyor.

Bilim insanları, elektrikli diş fırçası kullananların, normal diş fırçası kullananlara oranla daha sağlıklı diş etlerine, daha az diş çürümesine ve daha sağlıklı olan dişlere sahip olduklarını açıkladılar.

Elektrikli diş fırçaları, manuel diş fırçalarına göre diş ve diş etlerini temizlemede daha başarılıdır. Dönebilen ve titreşen başlık yardımıyla dişleri çok daha diplemesine temizler. Diş ve diş eti üzerinde oluşan plakları temizler ve tartara dönüşmesini engeller. Dönerek çalışan diş fırçaları, plakların giderilmesinde ve diş eti iltihabının engellenmesinde epey etkilidir.

Şarjlı diş fırçalarının, zamanlayıcı özelliği bulunmaktadır. Ortalama 2 dakika süresince çalışır ve süre bittiğinde haberdar eder. Bu sayede dişlerin yettiğince fırçalandığından emin olunabilir. Dişlerin manuel bir fırçayla doğru şekilde fırçalanması bazen güç olabilir. Şarjlı diş fırçası tüm hareketleri kendi başına yapar. Hem daha etkili bir fırçalama sağlarken hem de daha az çaba sarf etmeyi de sağlar.

Çalışmalar ve araştırmalar, çocukların şarjlı diş fırçasını daha eğlenceli gördüklerini söylemektedir. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı geliştirmek için şarjlı bir diş fırçası modeli alınabilir.

Şarjla çalışan diş fırçaları, diş teli kullananlar için çok daha iyi bir diş temizliği sağlar. Ortodontik tedavi esnasında diş hekimleri şarjlı diş fırçası kullanılması önerilmektedir. Yürütülen çalışmalar titreşen ve dönen şarjlı diş fırçalarının tedavi esnasında daha etkili olduğunu göstermektedir.

En iyi Şarjlı Diş Fırçası Modelleri

Oral B Pro 750 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B, şarj edilebilir diş fırçalarında hayli fazla ürün aralığı bulunmaktadır. Türkiye'de de en fazla kullanılan diş fırçası markasıdır.

Oral-B Pro 750 modeli, 2 dakika süreli zamanlayıcı ve 30 saniyede bir fırçalandığı yerin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan uyarıcı bir sisteme sahiptir. Bu sayede tüm diş ve diş etlerini aynı ölçüde fırçalayabilmeyi sağlar.

Oral-B şarjlı diş fırçaları, plak oluşmasını engeller ve yüzey lekelerini azaltır. Model, diğer bütün modellerde olduğu gibi Oral-B’nin bütün yedek başlıkları ile uyumludur. Kolay kullanım sağlayan seyahat çantası ile birlikte gelir. Oral-B Pro 750 modelinin fiyatı 270 TL'dir. 

Philips Sonicare HX9353/56 Diamond Clean Sonic

Şarjlı diş fırçası modelleri arasında tasarımıyla öne çıkan Philips Sonicare diş fırçasının, epey gelişmiş bir teknolojisi bulunmaktadır.

5 farklı fırçalama seçeneği, yoğunluğu ayarlamayı sağlar. 2 dakika ve 3 dakika olmak üzere 2 farklı zamanlama ayarı bulunmaktadır. Sonic teknolojisi ile 62000 fırça hareketi ve AdaptiveClean fırça başlığı, ulaşılması güç yerlerde bile güçlü temizleme başarısına sahiptir.

USB seyahat çantası ile hareket halindeyken de şarj edilebilir. Üst segment şarjlı diş fırçaları içinde en çok satılan modellerden biri olan Philips Sonicare Diamond Clean’in fiyatı 1.399 TL'dir.

 

Foreo ISSA Şarjlı Diş Fırçası

Foreo’nun kendine has tasarımı ile birlikte yeni ISSA elektrikli diş fırçası, pazarın diğer diş fırçalarına oranla hayli farklı bir görünümdedir. Sonic pulse teknolojisi ve silikon yüzeyi sayesinde epey yumuşak bir fırçalama deneyimi sağlar. Alıştığımız fırça başlığı modellerinden hayli farklıdır.

Hassas diş etlerini temizleyen silikon kıllar ve daha güçlü bir temizlik için PBT polimer kıllardan oluşur. Foreo ISSA, özellikle hassas diş ve dişetlerine sahip kullanıcılar tarafından en çok tavsiye edilen modellerden biridir. Fiyatı 1.149 TL'dir.

Oral-B Genius X Luxury Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B tarafından tasarlanan Genius Serisi, akıllı diş fırçaları içinde en fazla satılan ve diş hekimleri tarafından en çok tavsiye edilen modellerdendir. Genius X Luxury, bunlar arasında en son çıkan modeldir.

Yapay zeka ile geliştirilmiş olan diş fırçası, fırçalama tarzını tanıyarak daha iyi sonuçlar için yardımcı olur. Akıllı telefon aracılığıyla kontrol edilebilir. Diş Eti Koruma teknolojisi, 360 SmartRing ve Basınç Kontrol özelliklerine sahiptir. Dişler sert fırçalandığında hızını azaltır. Nereyi fırçalamak gerektiğini bildirir.

Oral-B Genius X Luxury, 6 farklı temizleme özelliğine sahiptir. Pil ömrü 2 haftaya kadar dayanır. Üst segment diş fırçaları içinde en çok satan modelin fiyatı 1.399 TL'dir.

Oral-B Vitality 100 Şarjlı Diş Fırçası

Oral-B’nin Vitality serisi şarjlı diş fırçasında başlangıç için en uygun modellerden biridir. Normal fırçalara oranla daha çok plak temizler. Titreşme ve dönme hareketiyle diplemesine temizlik yapar. Tavsiye edilen 2 dakikalık diş fırçalama süresini tamamlamayı sağlayan zamanlayıcı özelliğe sahiptir. Başka Oral-B modellerinde bulunan 30 saniyede bir alan değiştirmek için uyarı verir.

Böylece ağız bölgesini sağ alt, sağ üst, sol alt ve sol üst olmak üzere 4’e bölüp her tarafı eşit şekilde fırçalamayı sağlar. Oral-B Vitaliy 100 şarjlı diş fırçası, tüm başlıklarla uyumludur. Şarjlı diş fırçası için çok fazla ödemek istemiyorsanız bu model tam size göre. Fiyatı 139 TL'dir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şarjlı Diş FırçasıŞarjlı Diş Fırçası Modelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar?
2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar?
Oobleck nedir? Nasıl yapılır? Nerede satılır? Slime'e Rakip Oyuncak Oobleck!
Oobleck nedir? Nasıl yapılır? Nerede satılır? Slime'e Rakip Oyuncak Oobleck!
2000 liraya kadar alınabilecek akıllı telefonlar 2021
2000 liraya kadar alınabilecek akıllı telefonlar 2021
UYARSİS nedir, ne zaman hizmete açılacak? Ulusal Mobil Uyarı Sistemi hakkında bilgiler
UYARSİS nedir, ne zaman hizmete açılacak? Ulusal Mobil Uyarı Sistemi hakkında bilgiler
İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği
İnstagram hangi yöntemle kapatılır? Instagram hesabı şifre değişikliği
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri
İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri

Popüler Haberler

Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mart 2021
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
EDHO Altan öldü mü? Mehmet Çepiç Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?
Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı belli oldu! İşte ATV, FOX TV, Atv, SHOW TV, Kanal D, TRT 1 ve Star TV kanallarının güncel yayın akışları
Bilgisayara İki monitör nasıl kurulur?
Vuslat dizisi yeni sezon kadrosuna hangi oyuncular katıldı? yeni sezon ne zaman başlayacak?
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Denizbank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Mart 2021
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.