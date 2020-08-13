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Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020

Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020 haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13.08.2020’li haberimizde Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020 ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Ağustos 2020 Perşembe 20:33
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2020
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Akıllı telefon kullanıcıları için en önemli faktörlerden bir tanesi şarj durumu olmaktadır. Telefonunuzun şarjının yeterli seviyede gitmesi ile gerçekleştireceğiniz işlemlerin de yarıda kalmamasını önler. Telefonunuzun şarjı ne kadar uzun dayanmaktaysa, kullanımı da bir hayli sağlıklı olmaktadır.

Şarj konusunda en iyi 10 telefon hangileridir?

Şarj konusundaki en iyi 10 akıllı telefon;

Huawei P30 Pro

Moto G7 Power

Blackberry Key 2

Samsung Galaxy S10 Plus

Huawei Mate 20 Pro

Moto E 4 Plus

iPhone X

BlackBerry Motion

Moto E 5


iPhone XS

Huawei P30 Pro cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Huawei P30 Pro akıllı telefonlarındaki şarjlar en uzun süre dayanan şarjlar arasında bulunmaktadır. 4200 mAh kapasiteli bataryaya sahip modellerde izleseniz dahi şarjı bitmez ve telefonları bütün gün kullanabilirsiniz.

Moto G 7 Power cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Moto G 7 Power, 5000 mAh kapasitesine sahiptir. Hızlı şarj özelliğine sahip Moto G 7 Power özellikle uzun süre oyun oynayan kullanıcıların keyfinin yarıda kaçmasını önlüyor.

Blackberry Key 2 cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Blackberry Key 2 akıllı telefonu 3500 mAh batarya kapasitesine sahiptir. 35 saate kadar şarjı dayanabilen Blackberry Key 2 akıllı telefon kullanıcıları şarj sorunu yaşamaksızın rahatlıkla vakit geçirebilirler.

Samsung Galaxy S10 Plus cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Samsung Galaxy S10 Plus akıllı telefonu bataryası en uzun süre dayanan akıllı telefonlar arasında bulunuyor. 4100 mAh kapasitesi bulunan modelde kablosuz şarj özelliğine de yer verilmektedir. Gününüzün tamamında şarj sorunu yaşatmayan Galaxy S10 Plus, kullanıcıların gün içerisinde rahatlıkla işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Huawei Mate 20 Pro cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

4200 mAh kapasiteli Huawei Mate 20 Pro, 40 W hızlı ve kablosuz şarj eklentilerine sahiptir. Bu model kullanıcıları genellikle gün içerisinde şarj sıkıntısı yaşamamaktadır.

Moto E 4 Plus cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Moto 4 Plus akıllı telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Bu akıllı telefonu kullandığınızda iki gün dahi şarja takmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone X cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

iPhone X şarjı uzun süre dayanabilen akıllı telefon modelleri içerisinde bulunuyor. 2716 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone X’i gün boyunca şarj etmeden kullanabilirsiniz. Aplikasyonlarda uzun saatler boyunca vakit geçirseniz dahi gün içerisinde şarj sorunuyla karşı karşıya kalmazsınız.

Blackberry Motion cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

BlackBerry Motin modeli 4000 mAh batarya kapasitesine sahiptir ve bu modeli iki gün boyunca şarj etmeden kullanabilirsiniz. Instagram, YouTube veya diğer sosyal medya uygulamalarında gezinseniz dahi şarjınız bitmez.

Moto E 5 cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Moto E 5 akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahiptir. Gün boyunca sosyal medya hesaplarında gezseniz ve cep telefonuyla konuşsanız da şarjınız gayet yeterli olur.

iPhone XS cep telefonu şarjı ne kadar dayanır?

Şarjı en uzun süre dayanan akıllı telefon modellerinden olan iPhone XS 2658 mAh kapasitesine sahiptir. Canlı video ve gün boyu farklı özellikleri kullanarak fotoğraf çekmeniz şarjı bitirmez.

 



Son Güncelleme: 13.08.2020 20:50
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