Samsung’un, Galaxy Note serisini rafa kaldıracağı iddiası öne sürüldü!

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE’nin satışına başlanması ardından 2021 senesinin ilk aylarında tanıtılacak olan S21 serisi için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar sürerken bir yandan da S21 modellerinin satışa çıkması ardından Galaxy Note serisine elveda deneceği yönünde iddialar da intenet üzerinde dolaşıyor.

Samsung Galaxy Note serisi hakkında ortaya atılan iddialara göre, S21 serisi satışa sunulduktan sonra bir daha bu model altında yeni bir cihaz tanıtılmayacak. Ancak bazı kaynaklara göre bu iddialar en azından 2021 senesi için geçerli değil. Bu bağlamda Samsung eğer böyle bir plan içindeyse bile bunu önümüzdeki sene gerçekleştirmeyecek.

Henüz bu konuyla ilgili kesin bir bilgi ya da tarih verilmemiş olsa bile, Samsung’un en azından kısa bir süre içinde Galaxy Note serisine elveda demeyeceği, en azından 1 model serisini daha satışa çıkaracağı düşünülüyor.