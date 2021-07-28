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Samsung, yeni Note serisi yerine katlanabilir cihazları tanıtacak

Samsung, Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni bir Note serisi yerine üçüncü nesil katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'i tanıtacağını açıkladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:48
Samsung, yeni Note serisi yerine katlanabilir cihazları tanıtacak
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Samsung 11 Ağustos’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacağını, bunun yerine Samsung Galaxy Z Fold yani üçüncü nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip’i tanıtacağını açıkladı. Samsung bu kez Galaxy Note yerine S Pen’i katlanabilir telefonlarına getireceğini bildirdi. Galaxy Z Flip 3’ün yeni görüntüleri basına sızdı.

Samsung yeni Note serisi yerine katlanabilir telefonları tanıtacak

Samsung CEO’su TM Roh, ‘’Bu kez Galaxy Note’u ortaya çıkarmak yerine, sevgili Note özelliklerimizi daha fazla Samsung Galaxy cihazına genişleteceğiz’’ dedi. Roh ayrıca, ‘’Akıllı telefon kategorisini yeniden şekillendirmek ve deneyimlerinizi tamamen yeniden tasarlamak için en yeni ve en iyi Galaxy Z serimizi piyasaya süreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Roh, Galaxy Z Fold’un en iyi akıllı telefonları ve tabletleri bir araya getireceğini, yeni Galaxy Z Flip’in ise daha dayanıklı ve daha güçlü malzemelerle birlikte daha rafine stile sahip olacağını belirtti.

Samsung Galaxy Z Flip 3 için beklenen teknik özellikler

-6,7 inç ekran,

-Qualcomm Snapdragon 888 SoC,

-8 GB RAM,

-128 ve 256 GB depolama,

-120 Hz maksimum yenileme hızı,

-10 MP ön kamera ve arkada iki adet 12 MP sensör.

Samsung Galaxy Z Fold 3 için beklenen teknik özellikler

7,6 inç birincil ekran ve 5,2 inç ikincil ekran

12 MP sensörlü üçlü arka kamera

Kapakta 10 MP selfie kamerası ve ekranın üzerinde 4 MP selfie kamera sensörü


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Z FlipGalaxy Z FoldSamsungGalaxy UnpackedSamsung Galaxy Note
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