Samsung yeni nesil televizyonlara güneş enerjili kumanda üretti!

Samsung 2021 yılı için 4K VE 8K Neo QLED televizyon ürün serisini tanıttı. Samsung televizyonlarını tanıtarak devam eden ünlü teknoloji şirketi televizyon tanıtımı yapıldıktan sonra yeni nesil uzaktan kumandalı projelerini de tanıttı. Yeni nesil kumanda bildiğimiz kumandalara benzemeyerek farklılık göstererek herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Güneş Enerjili televizyon kumandası!
Samsung markasının asıl amacı ise 7 yıl sürede 99 milyon adet AAA pillerin israf edilmesinin önleyeceği. Pil tasarrufu yapmayı planlayan elektronik şirket oldukça takdir toplandı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 20:15