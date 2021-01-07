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Samsung yeni nesil televizyonlara güneş enerjili kumanda üretti!

Dev marka Samsung yeni nesil televizyonlar için “Eco Remote” isimli kumanda üretti. En büyük özelliği ( oranında geri dönüştürülmüş olan bu kumandalar herkesin dikkatini çekiyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:15
Samsung yeni nesil televizyonlara güneş enerjili kumanda üretti!
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Samsung 2021 yılı için 4K VE 8K Neo QLED televizyon ürün serisini tanıttı.  Samsung televizyonlarını tanıtarak devam eden ünlü teknoloji şirketi televizyon tanıtımı yapıldıktan sonra yeni nesil uzaktan kumandalı projelerini de tanıttı. Yeni nesil kumanda bildiğimiz kumandalara benzemeyerek farklılık göstererek herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
 

Güneş Enerjili televizyon kumandası!

Güneş enerjili televizyon kumandası diğer kumandalardan oldukça ayrı özelliklere sahip. Şarj süresinin 2 yıl kadar uzun bir süreye sahip olması ile öne çıkan bu kumanda, gerekli ışık koşulları ile birlikte güneş pili sayesinde kendi kendini şarj etme özelliğine sahip. Özel sistemi ile farklılık yaratan yeni nesil kumanda USB bağlantısı ile şarj edebilmek mümkün. 

Samsung markasının asıl amacı ise 7 yıl sürede 99 milyon adet AAA pillerin israf edilmesinin önleyeceği. Pil tasarrufu yapmayı planlayan elektronik şirket oldukça takdir toplandı.
 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGüneş EnerjisiKumanda
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