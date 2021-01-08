Samsung yeni dizüstü bilgisayarı Chromebook 2'yi duyurdu!

Samsung’un düzenlenen CES etkinliklerinde yaptığı tanıtımlar dikkat çekmeye devam ederken uzun zamandır dizüstü bilgisayar konusunda sessizliğini Chromebook ile bozmak istediğini açıkladı. CES 2021’de QLED Samsung Galaxy Chromebook 2’nin tanıtımını yapacağı kesinleşen Samsung’un yeni nesil dizüstü bilgisayarı merak edilmeye başlandı.

1080 piksel görüntü ile sunulacak olan Samsung Chromebook 2 13,3 inçlik dokunmatik ekran özelliği ile kullanıcılara sunulacak. Hem parmak hem de kalem ile kullanılabilecek olan Chromebook 2 geçen yıl tanıtılan ve ilk seri olan Chromebook’tan daha ağır olacak.

Standart modelinde Intel Celeron 5205U işlemcisini kullanacak olan Samsung Chromebook 2 modelinde özelleştirme ile Intel Core İ3 10110U işlemcisinin de bulunabileceği belirtildi.

4 ve 8 GB Ram’lik iki farklı model olarak duyurulacak olan Chromebook 2’de 64 ve 128 GB SSD depolama alan seçenekleri bulunuyor. Şarj edilmeden 14 saat kullanım süresi vadeden Samsung 5W’lık hoparlörleri ile ortalamanın üzerinde bir ses deneyimi yaşatmak istediğini belirtti.

Pandemi nedeni ile online eğitim ve uzaktan konferanslar için kamerasını geliştiren Chromebook 720p destekleyen dizüstü bilgisayar kamerası ile iş insanlarına göz kırpıyor.

Wi-Fi 6 desteği ile kullanıcılara sunulacak olan Chromebook 2 dizüstü bilgisayarda Bluetooth v5.0 desteği de olacak. USB girişlerine ek olarak mikrofon ve kulaklık girişleri olan dizüstü bilgisayarda iki tane USB-C girişi de olacak.

Normal bilgisayarlardan farklı iki renk seçeneği sunan Samsung Fiesta Red ve Mercury Grey renkleri ile görselliğe önem vereceğini açıkladı.

ABD pazarında 550 dolardan satışa sunulacak bilgisayarın 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.