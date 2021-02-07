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Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı

İstediğiniz bütün özelliklere sahip olan bu televizyonun özelliklerini ve fiyatını haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:13
Samsung The Frame 65 inç 4K Smart TV özellikleri ve fiyatı
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Günümüz gelişen teknoloji ile beraber akıllı televizyonlarda hayatımıza girmeye başladı.Hemen hemen herkesin evinde bulunuyor.Ofis ve evlerin dekorasyonuna da katkı sağlayan akıllı tv’ler görüntü kalitesi ve sonsuz uygulamaları ile ihtiyaç duyulan bir alet olmuştur.

Samsung The Frame

The frame,ev dekorasyonumuzda bize yardımcı ve uyumlu bir oyuncu oldu.Üretilen televizyonlarında bir çok ünlü tasarımcının imzası yer alıyor.Samsung markasının Sanat mağazasına giderek görebilirsiniz.Usb bellek ve cep telefonunuz sayesinde fotoğrafları ve yaptığınız tasarımları ekleyebilirsiniz.Özel bir çerçeye sahip tv birden fazla renk seçeneği sunuyor.Görüntü kirliliği yaratan kablolar bu tv ile artık neredeyse görünmez bir inceliğe sahiptir.Duvar aparatı ise oldukça işe yarar.Kumandası ile tek tuş’a basarak bir çok işinizi aynı anda halledebilirsiniz.SmartView özelliği ile cep telefonunuzu televizyona aktarabilirisiniz.

Görüntü kalitesi nasıl?

4k Ultra HD 3840*2160 çözünürlüğe sahip televizyon  HDR teknolojisine sahiptir.Full Hd olan televizyonlara göre görüntüsü 4 kat daha iyidir.

Samsung The Frame özellikleri ve fiyatı

Ekran boyutu ve çözünürlüğü: 65 inch, UHD (3840×2160)

Çerçeve renk seçenekleri: 3 renk. Beyaz, Bej ve ceviz (Ayrı olarak satılıyor)

Görüntü motoru: UHD Up-Scaling

HDR: Var

Ses çıkış: 40W

İşlemci: 4 çekirdekli

Dijital tuner: DVB-T2CS2

Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD): UHD

Akıllı kumanda: Var, All in One Remoute

HDMI sayısı: 4 tane

USB bağlantı sayısı: 3 tane

Satış fiyatı: 65 inç 11999 TL, 55 inç 7999 TL…



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Samsung4KThe Frame
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