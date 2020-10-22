Samsung müşterilerine 750 TL para puan kazanma fırsatı veriyor!

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından biri olan Samsung düzenlediği yeni kampanya ile birlikte müşterilerine 750 TL para puan kazanma fırsatı tanıyor. Samsung akıllı telefon modelleri arasında en çok rağbet gören modellerden bazıları olan Samsung Note 20 ve Note 20 Ultra için online mağazaya özel bir kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında bu iki modeli satın alan müşteriler için 7.300 TL’ye kadar indirimli bir fiyat sunuluyor.

Düzenlenen yeni kampanya ile birlikte Samsung Galaxy Note 20 modelini satın alan müşteriler için 500 TL ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra modelini satın alanlar için ise 750 TL para puan kazanma şansı sunuldu.

Samsung Kırık Ekran Kampanyası

’lere özel olarak sunulan bu yeni kampanya ile birlikte Samsung Online Mağaza üzerinden yapılan alışverişlerde para puanları kazanabilmek içi Hayat Kobiye Güzel üyesi olunması gerekmektedir.

Ekranı kırık olan Samsung marka telefonlar içinde kampanya düzenleyen dev firma Galaxy Note 20 ve Galaxy 20 Ultra ekranlarında değişim yapmak isteyen kişilere 700 TL’ye kadar ulaşan ek ödeme fırsatını sunuyor. Ayrıca kampanya kapsamında aşağıdaki modellerinde yer aldığı belirtildi.

Samsung Galaxy S10e,

Samsung Galaxy S10,

Samsung Galaxy S10 Plus,

Galaxy Note 9,

Galaxy Note 10,

Galaxy Note 10 Plus,

Galaxy S20,

Bu kampanya kapsamındaki geçerli ek ödemenin yalnızca Galaxy Note 20 ve Galaxy 20 Ultra alımlarında geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca ekranı kırılan müşterilere cihazlarını yenileme imkanı da verildi.