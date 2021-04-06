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Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır? Samsung.com ürün garanti bilgisi sorgulama ve GENPA KVK IMEI sorgulama

Samsung kullanıcıları Samsung garanti sorgulama işlemini merak ediyor. Kullanıcılar Samsung garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır, Samsung IMEI sorgulama, Samsung garanti servisini merak ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 22:17
Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır? Samsung.com ürün garanti bilgisi sorgulama ve GENPA KVK IMEI sorgulama
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Dünyanın en çok kullanılan telefon markası olan Samsung, milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarıyor. Samsung kullanıcıları Samsung garanti sorgulama işlemini merak ediyor. Kullanıcılar Samsung garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır, Samsung IMEI sorgulama, Samsung KVK sorgulama, Mobiltel garanti, Samsung garanti servisini merak ediyor.

2021 Samsung Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tüm kullanıcılar kullandığı telefonların ne kadar garantisi kaldığını doğal olarak merak etmektedir. Çünkü garanti telefon için çok önemlidir. Telefon günümüzde çok önemli bir yerde olduğundan ne kadar garantisi kaldığı merak edilmektedir.

Samsung Telefon Garanti Nasıl Yapılır?

Garanti konusunda birçok vatandaşımızın kafasında soru işaretleri vardır. Heyecanlı ve mutlu bir şekilde telefonunuzu aldınız. Ancak daha 2 gün olmuş, telefonda donmalar meydana geliyor. Bu tip durumlar zaman zaman yaşanmaktadır. Bundan dolayı telefon aldığınız markalar size bir takım avantajlar sağlıyor. Garantisi olan telefonunuzu sorun yaşamanız halinde değiştirebilirsiniz. Telefonunuzu ücretsiz bir şekilde değiştirmek ya da tamir ettirmek için garanti kapsamında olması gerekiyor. Garanti için belli bir süre verilir.

Samsung Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Garanti sorgulamak istiyorsanız kullandığınız telefonun modelini öğrenmeniz gerekmektedir. Ayarlar kısmına girerek telefonunuzun modelini öğrenebilirsiniz. Samsung garanti süresini öğrenmek istiyorsanız *#06# şeklinde tuşlama yapmanız gerekiyor. Barkodu okutarak işlem gerçekleştirilir. IMEI numarası 15 hanelidir.

E-Devlet Samsung Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Garanti Sorgulama işlemi gerçekleştirmek için müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Kendiniz online ortamlardan yapmak isterseniz E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir.  TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle sisteme girdikten sonra buradan garanti kapsamınızın süresini detaylı bir şekilde görme imkanınız vardır.

Samsung IMEI Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Samsung IMEI sorgulama işleminizi gerçekleştirmek için E-Devlet kısmına girerek arama yerine IMEI sorgulama yazmanız gerekmektedir. Ayrıca müşteri hizmetleri de sabah saat 9 ile gece 22’ye kadar hizmet veriyor. Buradan da IMEI numaranızı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Samsung Garanti Süresini Öğrenme Nasıl Yapılır?

Garanti kapsamı ve süresi müşterilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kullanıcıdan kaynaklanan bir hata veya sorun, garanti kapsamına alınmamaktadır. Eğer telefondan kaynaklanan bir durum varsa o zaman garantiden yararlanabilirsiniz. Telefonunuzu düşürür ve ekranını kırarsanız bu hata garanti kapsamına girmez.

Öncelikle telefonunuzun sorununa bakılır. Eğer telefondan kaynaklanan bir olumsuz durum varsa o zaman garanti kapsamına alınır. Bu durumda telefonunuz ücretsiz olarak tamir edilir. Bir sorunu varsa şayet düzeltilir. Eğer düzeltilemeyecek bir durum varsa size yeni bir telefon verilir. Telefonunuza kasko işlemi de uygulayabilirsiniz. Telefonunuzun düşüp kırılması durumunda kaskonuz varsa sizin için büyük avantaj olacaktır.



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGarantiGENPA
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