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Samsung, Galaxy Yıldızlı Günler’i başlattı

Dünyaca ünlü teknoloji devi Samsung, birçok avantajlı cihazın yer alacağı Galaxy Yıldızlı Günler kampanyasını başlattı. Kampanyada çeşitli indirim ve hediyeler sahiplerini bekliyor.

04 Haziran 2021 Cuma 13:17
Samsung, Galaxy Yıldızlı Günler’i başlattı
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Samsung, Galaxy Yıldızlı Günler kampanyasında birçok akıllı telefon, kablosuz kulaklık, akıllı saatlerde çeşitli avantajlara sahip olacak. Teknoloji şirketinin açıklamasına göre, 14 Haziran’da başlayacak etkinlikte Samsung Galaxy S21 5G serisinden bir telefon alanlar, Galaxy Buds Pro’yu 599 TL’ye, Galaxy Buds Live’i ise 299 TL’ye alabilecek. Galaxy A72 akıllı cihazını alan müşteriler ise Galaxy Buds kablosuz kulaklığını sadece 199 TL ödeyerek satın alma şansı yakalayacak.

Kampanya kapsamına giren ürünlerden birisi de Tab A serisi. Tab A tabletini almak isteyen kişiler, kampanya dahilinde 999 TL’ye cihaza sahip olabilecek. Galaxy A52 telefonuyla beraber alınması halinde iste tableti 500 TL indirim ile 499 TL’ye alabilecek.

Kampanyada yer alan tüm cihazlar hakkındaki detaylara belirli Samsung satış şubelerinden ve Samsung’un resmi online mağazası ‘’shop.samsung.com.tr’’ adresinden ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.06.2021 13:17
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy Yıldızlı Günler
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