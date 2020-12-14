Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden olan Samsung’un en sevilen modeli olan Note serisinin kaleminin Galaxy S21 ve Galaxy S serisinde olup olmayacağı Samsung Galaxy Note serisi severleri tarafından araştırılmaya başlandı. Samsung tarafından yapılan açıklama ile konuya netlik kazandırılırken kullanıcılar araştırmalarına devam ediyor.

Samsung firması Galaxy serisinin yeni üyesi olması beklenen S21 modelinin lansman hazırlıklarına devam ederken Galaxy S21 serisinde’in olmayacağı belirtildi.

Galaxy Note serisinin üretimi son bulacak iddiaları gündemden düşmezken halen Samsung tarafından Galaxy serisi ile ilgili açıklama yapılmadı. Galaxy Note serisi ile bütünleşen S Pen ise S21’in sadece Ultra modelinde gelecek açıklamaları yapıldı. Samsung ayrıca Galaxy Note S21 Ultra S Pen için özel kılıf tasarlayacağını belirtti.

Samsung Galaxy S21’in 14 Ocak tarihinde duyurulması beklenirken tanıtım sonrasında telefonun siparişlere açılacağı aktarıldı. 5G desteğini S21’e entegre etmeyi amaçlayan Samsung firması, 5G altyapısı bulunan ülkelerde bu teknolojiyi kullanıcılarına aktarabilecek.