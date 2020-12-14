İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?

Samsung firmasının yeni Galaxy telefonu S21'de S Pen olup olmayacağı pek çok Samsung kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar, Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı? sorusunu araştırıyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:26
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Takip Et:

Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden olan Samsung’un en sevilen modeli olan Note serisinin kaleminin Galaxy S21 ve Galaxy S serisinde olup olmayacağı Samsung Galaxy Note serisi severleri tarafından araştırılmaya başlandı. Samsung tarafından yapılan açıklama ile konuya netlik kazandırılırken kullanıcılar araştırmalarına devam ediyor.

Samsung firması Galaxy serisinin yeni üyesi olması beklenen S21 modelinin lansman hazırlıklarına devam ederken Galaxy S21 serisinde S Pen’in olmayacağı belirtildi.

Galaxy Note serisinin üretimi son bulacak iddiaları gündemden düşmezken halen Samsung tarafından Galaxy serisi ile ilgili açıklama yapılmadı. Galaxy Note serisi ile bütünleşen S Pen ise S21’in sadece Ultra modelinde gelecek açıklamaları yapıldı. Samsung ayrıca Galaxy Note S21 Ultra S Pen için özel kılıf tasarlayacağını belirtti.

Samsung Galaxy S21’in 14 Ocak tarihinde duyurulması beklenirken tanıtım sonrasında telefonun siparişlere açılacağı aktarıldı. 5G desteğini S21’e entegre etmeyi amaçlayan Samsung firması, 5G altyapısı bulunan ülkelerde bu teknolojiyi kullanıcılarına aktarabilecek.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxyS21S PenKalemOlacak Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Epic Games toplamda 15 oyunu kullanıcılarına ücretsiz verecek!
Epic Games toplamda 15 oyunu kullanıcılarına ücretsiz verecek!

Popüler Haberler

Kuvel Kalesi hangi ildedir, kim ne zaman fethetti? Uyanış Selçuklu Kuvel Kalesi hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?
CAATSA 12 yaptırım maddeleri nelerdir? Türkiye'ye S-400 CAATSA yaptırımları neler? CAATSA 12 madde ve CAATSA yaptırımları
14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
Esnafa 1000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Esnafa bin Tl hibe kimlere, hangi esnaflara yapılacak?
Hangi okul öncesi ve kreşler açılıyor?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Burcu ve Ateş kimdir?
24 Haziran'da çalışan öğretmenler izinli olacak mı?
Babil dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Babil ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM ALES 2020 ne zaman yapılacak?
MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Esnafa yapılacak kira yardımı ve diğer destekler neler? 750 TL kira yardım desteği nasıl alınacak, kimlere ödenecek?
Bankaların müşterilere sunduğu kredi faiz oranları yeniden güncellendi!
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2020 çoban desteği ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.