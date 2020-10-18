İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...

Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtımı yapılacak? Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler

Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler ortaya çıktı. Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S21 modelinin ne zaman tanıtımı yapılacak merak ediliyor.

18 Ekim 2020 Pazar 16:26
Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtımı yapılacak? Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler
Takip Et:

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Samsung, piyasaya sürdüğü yeni modellerle büyülemeye devam ediyor. Her yıl iki farklı amiral gemisi serisi çıkaran marka, katlanabilir telefonlarıyla bu sayıyı 2,5 seviyesine yükseltmişti.

Samsung Galaxy S21 2021’de çıkabilir

Sammobile’nin haberine göre Samsung Galaxy S21 modelinin üretimine başlandı. Listeye göre telefonun model numarası SM-G9910 olarak belirlendi. Bunun yanında telefon 25W şarj teknolojisi ile gelecek. Telefonun batarya kapasitesiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmasa da yüksek olacağı ön görülüyor.

S21 Ultra’nın beş kameralı olacağı iddia edildi

Daha önce yeni çıkacak olan telefonlarla ilgili doğru tahminlerde bulunan Ice Univerce, Samsung Galaxy S21’in ekranın altında yer alacak bir selfie kamerası olacağını iddia etti.


Yeni Galaxy S21 modelinin Exynos 2100 işlemci ile geleceği düşünülüyor. Bunun yanında arkadaki ana kameranın 108 MP olduğu ve 5 kameraya daha sahip olduğu öne sürüldü. Söylentilere göre ise telefonun ekranı 144 Hz olacak.

Samsung Galaxy S21’in 2021 yılının Ocak ayında çıkması bekleniyor. Tüm dünyada etkisini gösteren küresel salgın nedeniyle son aylarda diğer modellerde yapıldığı gibi sanal bir etkinlikle tanıtılacaktır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy S21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı
Apple HomePod Mini'nin tanıtımını yaptı
Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!
Google, kullanıcılarını Play Music için uyarmaya devam ediyor!

Popüler Haberler

Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtımı yapılacak? Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler
Nakit Paraya İhtiyaç Duyanlara Özel Kısa Sürede Kredi İmkanı Sunan Bankalar!
Yapı Kredi Bankası 200.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası
Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yeni bölüm saati ve kanalı
Rebiülevvel ayı ne zamandır, ne zaman başlar? Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi ve Rebiülevvel ayının önemi
2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar
2020 Black Cuma indirim günleri ne zaman başlayacak? Kara Cuma indirimleri başlangıç tarihi gün ve zamanı
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kediler salatalıktan neden korkar? Salatalıktan korkan kedi videoları popülerleşti!
Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
Hercai yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Nisan ATV Hercai neden yok?
Euro 2020 Galler kadrosu ve başarıları
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar açık noter listesi
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
Günlük burç yorumları burada! (19 Ekim 2020 Pazartesi) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
70.000 TL’ye satın alınabilecek en iyi arabalar ve özellikleri
Makedonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.