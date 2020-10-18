Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtımı yapılacak? Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından biri olan Samsung, piyasaya sürdüğü yeni modellerle büyülemeye devam ediyor. Her yıl iki farklı amiral gemisi serisi çıkaran marka, katlanabilir telefonlarıyla bu sayıyı 2,5 seviyesine yükseltmişti.

Samsung Galaxy S21 2021’de çıkabilir

Sammobile’nin haberine göre Samsung Galaxy S21 modelinin üretimine başlandı. Listeye göre telefonun model numarası SM-G9910 olarak belirlendi. Bunun yanında telefon 25W şarj teknolojisi ile gelecek. Telefonun batarya kapasitesiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmasa da yüksek olacağı ön görülüyor.

S21 Ultra’nın beş kameralı olacağı iddia edildi

Daha önce yeni çıkacak olan telefonlarla ilgili doğru tahminlerde bulunan Ice Univerce, Samsung Galaxy S21’in ekranın altında yer alacak bir selfie kamerası olacağını iddia etti.

Yeni Galaxy S21 modelinin Exynos 2100 işlemci ile geleceği düşünülüyor. Bunun yanında arkadaki ana kameranın 108 MP olduğu ve 5 kameraya daha sahip olduğu öne sürüldü. Söylentilere göre ise telefonun ekranı 144 Hz olacak.

Samsung Galaxy S21’in 2021 yılının Ocak ayında çıkması bekleniyor. Tüm dünyada etkisini gösteren küresel salgın nedeniyle son aylarda diğer modellerde yapıldığı gibi sanal bir etkinlikle tanıtılacaktır.