Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Samsung, bu kez Galaxy serisine S21 cihazları ekleyerek yeni telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Samsung'un düzenlediği Unpacked etkinliğinde bize S21'i tanıttı. S21'in kendisine Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra şeklinde olmaktadır.

GalaxySt 21 serisinin fiyatı, özellikleri ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Gelin bu bilgilere birlikte bakalım!

Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasaya sürülecek?

14 Ocak 2021 tarihinde tanıtımı yapıldı.

19 Ocak 2021 tarihi itibariyle satışta olacak.

Samsung Galaxy S21 Türkiye fiyatı

Galaxy S21 5G 128 GB: 9.999 Türk Lirası

Galaxy S21+ 5G 128 GB: 13.499 Türk Lirası

Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB: 16.499 Türk Lirası

Ürünlerin satışından siparişlere özel 1.000 Türk Lirası indirim çekide verileceğine vurgu yapıldı. Öte yandan 1.000 Türk Lirası yerine Galaxy Buds Live / Galaxy Buds Pro hediyelerinin de tercihi mümkün olmaktadır.

Galaxy S21 Özellikleri

Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 64 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 2100 5 Nanometre

Ram: 8 GB

Depolama: 128 GB (MicroSD Kart Desteği Yok)

Pil: 4.000 mAh

Bağlantı: 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1

Yazılım: Android 11 / One UI 3.0

Galaxy S21+ Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled 2X, HDR 10+ 120 Hz ekran yenileme hızı

Kamera: 12 MP, 12 MP, 64 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP İşlemci: Exynos 2100 5 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB / 256 GB (MicroSD Kart Desteği Yok)

Pil: 4800 mAh

Bağlantı: 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1

Yazılım: Android 11 / One UI 3.0

Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Ekran: 6.8 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 2100 5 Nanometre

Ram: 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Pil: 5000 mAh

Bağlantı: 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.1

Yazılım: Android 11 / One UI 3.0