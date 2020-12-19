Son olarak 14 Ocak 2021’de tanıtımı gerçekleştirileceği ifade edilen Samsung Galaxy S21 cihazlarıyla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Aktarılanlara göre Samsung Galaxy S21 ailesinin hangi fiyatlar üzerinden satışa sunulacağı belli oldu.
Samsung Unpacked 2021 etkinliği kapsamında ilk defa açıklanması beklenen Samsung Galaxy S21 ailesinin fiyatlarının yeni bir sızıntı ile öğrenildiği ifade edildi. Aynı zamanda modellerde Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 model işlemcilere yer verileceği öğrenildi.
İddialara göre S21 Ultra modeli bünyesinde 2 tane zoom kamera yer alacak. 2 kameranın da aynı anda çalışabileceği ve diyafram açıklı f/2.4 olan ilk zoom kamerasının 3 kat, diyafram açıklığı f/4.9 olan ikinci zoom kameranın ise 10 kat yakınlaştırma yapabileceği iddia edildi.
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı
Sızdırılan fiyatlara bakıldığında Avrupa kapsamında aşağıdaki rakamlardan satışa sunulacağı öne sürüldü.
- S21 899 Euro
- S21 Plus 1.049 Euro
- S21 Ultra 1.399 Euro