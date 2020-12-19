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Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!

Uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy S21 modelleriyle ilgili yeni iddialar ortaya konmaya devam ediyor. Son olarak S21 modellerinin bazı özelliklerinin ve fiyatlarının sızdırıldığı iddia edildi. Yeni modellerin özellikleri, görenleri şaşırtmayı başardı...

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:37
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!
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Son olarak 14 Ocak 2021’de tanıtımı gerçekleştirileceği ifade edilen Samsung Galaxy S21 cihazlarıyla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Aktarılanlara göre Samsung Galaxy S21 ailesinin hangi fiyatlar üzerinden satışa sunulacağı belli oldu.

Samsung Unpacked 2021 etkinliği kapsamında ilk defa açıklanması beklenen Samsung Galaxy S21 ailesinin fiyatlarının yeni bir sızıntı ile öğrenildiği ifade edildi. Aynı zamanda modellerde Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 model işlemcilere yer verileceği öğrenildi.

S21 modelinin 6.2 inç boyutunda, S21 modelinin 6.7 inç boyutunca ve S21 Ultra modelinin ise 6.8 inç boyutunda olacağı iddia edildi. Diğer yandan Ultra modeli kapsamında diğer cihazlardan ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneğinin sunulacağı aktarıldı.

İddialara göre S21 Ultra modeli bünyesinde 2 tane zoom kamera yer alacak. 2 kameranın da aynı anda çalışabileceği ve diyafram açıklı f/2.4 olan ilk zoom kamerasının 3 kat, diyafram açıklığı f/4.9 olan ikinci zoom kameranın ise 10 kat yakınlaştırma yapabileceği iddia edildi.

Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı

Sızdırılan fiyatlara bakıldığında Avrupa kapsamında aşağıdaki rakamlardan satışa sunulacağı öne sürüldü.

  • S21 899 Euro
  • S21 Plus 1.049 Euro
  • S21 Ultra 1.399 Euro


Son Güncelleme: 19.12.2020 18:37
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SamsungSamsung GalaxySamasung Galaxy S21
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