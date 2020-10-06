Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!

Telefon kullanıcıları tarafından en çok dikkat edilen konuların başında kamera performansı gelmektedir. Telefonların kamera performansını test eden ve kullanıcılar tarafından en çok güvenilen platformlardan biri olan DxOMark, telefon üreticileri tarafından da itibar görüyor.
Yapılan testler sonucunda uzun süredir zirvede bulunan Huawei P40 modeli yerini geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin yeni cihazı Mi 10 Ultra’ya bırakmıştı.
Xiomi Mi 10 Ultra, 13.000 Liralık Note 20 Ultra’dan Daha İyi Puan Aldı
Şu anda Samsung’un resmi intenet adresinde 13.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Note 20 Ultra modeli 121 ortalama puan elde etti. Bu puan ile 10. Sıraya yerleşen model, Xiaomi Mi 10 Ultra’ya yaklaşamadı bile…
Son Güncelleme: 06.10.2020 22:24