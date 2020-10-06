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Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!

Samsung’un üst seviye amiral gemisi olan Galaxy Note 20 Ultra DxOMark kamera testinde sınıfta kaldı! Note 20 Ultra’nın geçemediği testi Xiomi marka telefonun geçmiş olması dikkatlerden kaçmadı…

06 Ekim 2020 Salı 22:24
Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!
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Telefon kullanıcıları tarafından en çok dikkat edilen konuların başında kamera performansı gelmektedir. Telefonların kamera performansını test eden ve kullanıcılar tarafından en çok güvenilen platformlardan biri olan DxOMark, telefon üreticileri tarafından da itibar görüyor.

Yapılan testler sonucunda uzun süredir zirvede bulunan Huawei P40 modeli yerini geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin yeni cihazı Mi 10 Ultra’ya bırakmıştı.

Xiomi Mi 10 Ultra, 13.000 Liralık Note 20 Ultra’dan Daha İyi Puan Aldı


Cihazın diğer özelliklerinden ve fiyatından kaynaklı olarak genel kanı Note 20 Ultra’nın kamera performansı konusunda da zirveye oturacağına yönelikti. Ancak yapılan testler sonucunda Xiomi’nin yeni modelinin Samsung Note 20’den daha iyi olduğu görüldü.

Şu anda Samsung’un resmi intenet adresinde 13.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Note 20 Ultra modeli 121 ortalama puan elde etti. Bu puan ile 10. Sıraya yerleşen model, Xiaomi Mi 10 Ultra’ya yaklaşamadı bile…



Son Güncelleme: 06.10.2020 22:24
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Anahtar Kelimeler:
SamsungXioamiGalaxy Note 20 UltraMi 10 Ultra
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