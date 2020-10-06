Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera testinde sınıfta kaldı!

Telefon kullanıcıları tarafından en çok dikkat edilen konuların başında kamera performansı gelmektedir. Telefonların kamera performansını test eden ve kullanıcılar tarafından en çok güvenilen platformlardan biri olan DxOMark, telefon üreticileri tarafından da itibar görüyor.

Yapılan testler sonucunda uzun süredir zirvede bulunan Huawei P40 modeli yerini geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin yeni cihazı Mi 10 Ultra’ya bırakmıştı.

Xiomi Mi 10 Ultra, 13.000 Liralık Note 20 Ultra’dan Daha İyi Puan Aldı

Cihazın diğer özelliklerinden ve fiyatından kaynaklı olarak genel kanı Note 20 Ultra’nın kamera performansı konusunda da zirveye oturacağına yönelikti. Ancak yapılan testler sonucunda Xiomi’nin yeni modelininNote 20’den daha iyi olduğu görüldü.

Şu anda Samsung’un resmi intenet adresinde 13.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy Note 20 Ultra modeli 121 ortalama puan elde etti. Bu puan ile 10. Sıraya yerleşen model, Xiaomi Mi 10 Ultra’ya yaklaşamadı bile…