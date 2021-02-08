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Samsung Galaxy F62'nin arka tasarımı sızdırıldı!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy F62'sinden yeni bir görüntü sızdırıldı. Sızdırılan görüntü incelenerek Galaxy F62 hakkında tahminler yapıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:37
Samsung Galaxy F62'nin arka tasarımı sızdırıldı!
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Galaxy F serisine Galaxy F62 adından yeni bir modelin eklenmesi bekleniyor. Telefon hakkında adı dışında neredeyse hiçbir bilgi yokken Hindistan’daki bir uygulama içerisinden alınan ekran görüntüsünün yayınlanmasıyla telefonun arkada tasarımı ortaya çıktı.

 

Telefonun ##FullOnSpeedy etiketiyle uygulama içinde yer alması ve Samsung’un FullOn temasını F41’de kullanmış olması sebebiyle sızdırılan fotoğraftaki telefonun F62 olduğu konusunda herkes ortak bir karara vardı.

 

Görüntüdeki telefonun kare şeklindeki bir adacık üzerinde 4 adet kameraya sahip olduğu görünüyor. Telefonun kenarlarının yuvarlatılmış bir eğime sahip olduğu ve herhangi bir parmak izi okuyucunun yer almadığı dikkatlerden kaçmadı. Parmak izi okuyucunun telefonun alt kısmında veya güç tuşunda bulunma ihtimali bir hayli yüksek.

 

İddialara göre F62, 7000 mAh bataryaya sahip olacak. Telefonun ekranı 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi tahmin ediliyor. Arka ana kameranın 64 MegaPiksel olabileceği de ortaya atılan iddialardan biri. Bütün bunların sadece ortaya atılan iddialar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Telefonun gerçek özellikleri ancak Samsung tarafından lansman gerçekleştirildiğinde öğrenilecek.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
SamsungSamsung Galaxy F62Galaxy F62Arka Tasarım
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