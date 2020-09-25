Samsung Galaxy F41 tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu

Samsung yeni Galaxy F41 serisi için tanıtım videosu yayınladı. Samsung tarafından yayınlanan tanıtım videosunda Galaxy F41 serisinin tanıtım tarihi de açıklandı. Samsung daha önce A ve S serisi cihazların ardından ilk kez F serisini çıkarmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy F41 Tanıtım Videosu Yayınlandı

Uzun süredir gündemden düşmeyen Galaxy F41 serisi için tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosunda F41 modellerinin resmi fotoğraflarına yer verildi. Ayrıca F41 serisinin ilk tanıtım tarihi de açıklandı. Samsung Galaxy F41’lerin resmi tanıtımı 8 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.

Samsung Galaxy F41’in Özellikleri Nasıl Olacak?

- 4,4 inç Full HD+ sAMOLED ekran

- 6 GB RAM

- Exynos 9611

- 32 MP ön kamera

- 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP kamera

- Parmak izi okuyucusu

- 6.000 mAh batarya