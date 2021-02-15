Samsung Galaxy A72 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy serisinin yeni modeli olan A72 henüz tanıtımı yapılmadan dikkatleri üzerine çekti. Akıllı telefonun tanıtımı yapılmamasına rağmen özelikleri sosyal medyaya sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı ile ilgili ayrıntılar haberimizde..

Samsung Galaxy A72 özellikleri nelerdir?

Ön kamera bir ekran deliğinde yer alan telefonda, arkasında 4 kamera yer alıyor. Bu kameraların türleri ise 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ulra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera, 2 megapiksel makro kamera olduğu bilgisi aktarıldı. Snapdragon 72oG işlemciye sahip elefon, 5.000 mAh gibi bir batarya ile geliyor. Arkası plastik, yanları ise alüminyum. Akıllı telefon 6,7 inç 2400×1080 piksel AMOLED ekrana sahip. Bu ekran ile 90 Hz yenileme hızı olduğu aktarıldı. Parmak izi sensörünü ekrana entegre eden akıllı telefonda, 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Samsumg Galaxy A72 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A72 model telefonun Avrupa'daki başlangıç 499 Euro seviyelerinde olacağı aktarıldı.