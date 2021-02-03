Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Samsung’un yeni piyasaya süreceği telefonu Galaxy A52 özellikleri ile sızdırıldı. Orta segmentin en dikkat çeken telefonlarından olan Samsung Galaxy A52 özellikleri teknoloji severler tarafından merak edilmeye başlandı.

Samsung Galaxy A52 6.46 inçlik ekran büyüklüğü ile birlikte 1080x2400 ekran çözünürlüğü sunuyor. Süper AMOLED Infinity – O ekranı ile piyasaya sürüleceği kesinleşen A52 90 Hz ekran tazeleme özelliği vadediyor. Qualcomm 5G desteği bulunan Snapdragon 750G’den gücünü alacak olan A52 modeli 6 GB Ram desteği ve 128 GB depolama ile satışa sunulacak.

Ana kamerası 64 MP olan Samsung Galaxy A52’de aynı zamanda ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lenste bulunuyor. Telefonun Selfie kamerası 32 MP ve nokta çentikli olacak.

Android 11 tabanına sahip One IU 3.1 ara yüzü ile satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A52 aynı zamanda 15W destekli 4500 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Telefonun satış fiyatı ABD ve Çin’de 350 dolar bandında olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A52 teknik özellikleri