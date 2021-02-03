Samsung Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Samsung’un yeni piyasaya süreceği telefonu Galaxy A52 özellikleri ile sızdırıldı. Orta segmentin en dikkat çeken telefonlarından olan Samsung Galaxy A52 özellikleri teknoloji severler tarafından merak edilmeye başlandı.
Ana kamerası 64 MP olan Samsung Galaxy A52’de aynı zamanda ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lenste bulunuyor. Telefonun Selfie kamerası 32 MP ve nokta çentikli olacak.
Android 11 tabanına sahip One IU 3.1 ara yüzü ile satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy A52 aynı zamanda 15W destekli 4500 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Telefonun satış fiyatı ABD ve Çin’de 350 dolar bandında olması bekleniyor.
Samsung Galaxy A52 teknik özellikleri
- 6.46 inç büyüklüğünde 1080×2400 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity-O ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 750G yonga seti (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6 Kryo 570 CPUs)
- Adreno 619 GPU
- 6GB RAM
- 128GB dahili depolama birimi
- 64MP ana kamera + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü + makro lens
- 32MP ön kamera
- Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Boyutlar: 159.9×75.1×8.4mm
- 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
- 15W şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya
Son Güncelleme: 03.02.2021 21:56