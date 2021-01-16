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Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!

Samsung'un Galaxy S21 modeli öncesinde duyuracağı ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy A32 5G modeli merak ediliyor. Teknoloji severler fiyatı ve teknik özelliklerini araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25
Samsung Galaxy A32 5G teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!
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Samsung’un uygun fiyatlı olacağı açıklanan yeni orta segment telefonu A32 5G’nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Açıklamalar sonrasında 5G desteği olan A32 modeli ile ilgili araştırmalara hız verildi.

Samsung’un Galaxy S21 öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı ve 5G teknolojisi ile kullanıcı ile buluşacak olan A32 modeli sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

6.5 inç ekran büyüklüğü ile dikkatleri üzerine toplayan Samsung A32 5G modeli HD+ çözünürlük ile Infinity-V TFT ekrana sahip. Gücü MediaTek Dimensity 720 yonga setinden gelen A32 5G, 4, 6 ve 8 GB RAM özelliklerine ek olarak 64 veya 128 GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Ana kamera olarak 48 MP f1/8 kamera sunarken 8 MP ultra geniş açılı f2/2, 2 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro çekim f2/4 kamera desteği ile kullanıcılara satılaca. Ön kamerası 13 MP olan Samsung A32 5G modelinde 15W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh batarya bulunuyor.

Galaxy A32 5G teknik özellikleri

  • 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Infinity-V TFT ekran
  • 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 720 yonga seti (2 x 2GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPUs)
  • Mali-G57 MC3 GPU
  • 4GB / 6GB / 8GB LPDDR4x RAM
  • 64GB / 128GB (UFS 2.1) dahili depolama alanı
  • 1 TB'a kadar hafıza desteği
  • 48MP f/1.8 ana kamera + 8MP ultra geniş açılı lens f/2.2 + 2MP derinlik sensörü + 5MP makro sensör f/2.4 diyafram
  • 13MP f/2.2 ön kamera
  • Boyutlar: 76.1 x 164.2 x 9.1mm - Ağırlık: 205g
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
  • 15W hızlı şarj desteği, 5.000mAh kapasiteli batarya

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxyA32 5gözellikFiyat
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