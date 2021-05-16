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Samsung Galaxy A22, iki farklı modelle geliyor

Haziran ayında çıkacağı iddia edilen Samsung Galaxy A22, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model ile geliyor. İşte cihaz hakkında öne çıkanlar…

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Samsung Galaxy A22, iki farklı modelle geliyor
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Samsung, bu sene çıkardığı uygun fiyatlı akıllı telefon cihazları koleksiyonuna daha fazla 5G özellikli cihaz sokarak teknoloji piyasasında iyice ön plana çıkmak istiyor. Güney Koreli şirket sene içinde Galaxy, M42 5G, A52 5G ve A72 5G olmak üzere bazı 5G destekli akıllı cihaz çıkardı. Şuanda ise piyasada bulunan en uygun fiyatlı telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung, Galaxy A22 4G ve Galaxy A22 5G şeklinde çıkaracağı telefonlar tasarıma anlamında birbirinin aynısı olacak. Cihazlar beyaz, mor, nane ve siyah olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak.

Galaxy A22 5G Modeli

Cihazda 48MP,5MP ve 2MP olmak üzere üç adet kamera bulunacak. Boyutunun da 6,4 inç olması bekleniyor. Bataryası ise 5000 mAh olacak.

Galaxy A22 4G Modeli

Diğer model olan A22 5G modeliyle birçok açıdan benzeyen Galaxy A22 4G cihazı tek farkını arkasında bulunan 48MP,5MP,2MP,2MP olmak üzere dört adet kamerası ile gösteriyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy A22 4GGalaxy A22 5G
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