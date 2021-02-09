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Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu!

Samsung'un giriş segment telefonlarından Galaxy A12 modelinin özellikleri duyuruldu. Özellikleri duyurulan Galaxy A12 modeli pek çok teknoloji sever tarafından merak edilmeye başlandı.

09 Şubat 2021 Salı 18:38
Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu!
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından giriş seviyesi telefon olarak duyurulan Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri paylaşıldı. Galaxy A serisinden ziyade Galaxy M serisine benzerliği ile dikkat çekiyor.

Kısa süre önce duyurulan Galaxy A serisinin yeni modeli A12 özellikleri ile duyuruldu. Infinity – V isimli çentikli bir tasarıma sahip olan Galaxy A12 modeli arkasında 4 arka kamera ile satılacağı açıklandı.

6,5 inç büyüklüğünde olan Samsung Galaxy A12 TFT LCD ekran ile HD+ çözünürlük ile sunuluyor. MediaTek’in orta segment bir işlemci olan Helio P35’den gücünü alan A12 modelinde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor. Aynı zamanda A12 modelinin 6GB RAM ve 128 GB varyasyonu da bulunmaktadır.

Arkasında 4 kamera olan Galaxy A12 48 MP ana kamera ile geliyor. Aynı zamanda 5 MP ultra açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. 5.000 mAh bataryası ile 15W şarj desteği sunuyor.

Samsung Galaxy A12 özellikleri

  • İşlemci: MediaTek Helio P3
  • RAM: 3 GB (4 GB ve 6 GB da gelecek)
  • Depolama: 32 GB (64 GB ve 128 GB da gelecek)
  • Ekran: 6,5 inç HD+ TFT LCD
  • Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
  • Ön Kamera: 8 MP
  • Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj
  • Bağlantı: çift SIM 4G, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:38
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SamsungGalaxy A12özellikleriAçıklandıDuyuruldu
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