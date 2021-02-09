Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından giriş seviyesi telefon olarak duyurulan Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri paylaşıldı. Galaxy A serisinden ziyade Galaxy M serisine benzerliği ile dikkat çekiyor.
6,5 inç büyüklüğünde olan Samsung Galaxy A12 TFT LCD ekran ile HD+ çözünürlük ile sunuluyor. MediaTek’in orta segment bir işlemci olan Helio P35’den gücünü alan A12 modelinde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor. Aynı zamanda A12 modelinin 6GB RAM ve 128 GB varyasyonu da bulunmaktadır.
Arkasında 4 kamera olan Galaxy A12 48 MP ana kamera ile geliyor. Aynı zamanda 5 MP ultra açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. 5.000 mAh bataryası ile 15W şarj desteği sunuyor.
Samsung Galaxy A12 özellikleri
- İşlemci: MediaTek Helio P3
- RAM: 3 GB (4 GB ve 6 GB da gelecek)
- Depolama: 32 GB (64 GB ve 128 GB da gelecek)
- Ekran: 6,5 inç HD+ TFT LCD
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 15W şarj
- Bağlantı: çift SIM 4G, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0