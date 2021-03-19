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Samsung A72 çıkış tarihi belli oldu mu?

Samsung A72 tanıtımı gerçekleştirildikten sonra pek çok kişi tarafından A72 modeli Samsung Galaxy akıllı telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı araştırılmaya başlandı. Su geçirmeme gibi özelliği gibi bir çok özellikl ile ilglileri üzerine toplayan Samsung A72 hakkında detaylı bilgi haberimizde...

19 Mart 2021 Cuma 21:39
Samsung A72 çıkış tarihi belli oldu mu?
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Samsung Galaxy a72 özellikleri ile tüm ilgiler üzerine topladı. 5000 mAh pil kapasitesi ile yaklaşık 2 günlük kullanım süresini sunan Samsung Galaxy A72, 90 Hertzlik ekran yenileme hızı ile geliyor. Ayrıca IP67 sertifikası da olan Samsun Galaxy A72, yaklaşık 1 metrelik derinlikte 30 dakikalık bir süre ile su geçirmeme garantisine sahip. Diğer bir ilgi çeken özllik ise aynı anda iki bluetooth kulaklık ile de bağlantı kurabilme imkanını sunması oluyor. Peki, Samsung Galaxy A72 fiyatları ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Tanıtım sonrasında Türkiye'de satış fiyatının ne olduğu merak edilen Samsung Galaxy A72'nin özelliklerinde mavi ışığın verdiği zarardan korunak için göz koruma kalkanı blunuyor. Peki başka hangi özelliklere sahip: 

Boyut ve Ağırlık: 165 x 77.4 x 8.4 mm ve 203 gram

* Ekran: 6.7 inç * Super AMOLED * 90 Hz * 1080 x 2400 piksel * 800 nit

* Bellek ve Depolama: 6 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 128 GB Depolama / 8 GB RAM * 256 GB Depolama

* Ön Kamera: 32 Megapiksel * f/2.2 diyafram * geniş açılı

* Arka Kamera: 64 Megapiksel f/1.8 geniş * 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş * 8 Megapiksel f/2.4 telefoto * 5 Megapiksel f/2.4 makro

* İşletim Sistemi: Android 11 * One UI 3.1

* Batarya: 5000 mAh * 25W hızlı şarj

* Renk Seçenekleri: Harika Siyah, Harika Beyaz, Harika Mor, Harika Mavi

* Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, microSD kart yuvası

A72 kamera özellikleri

A72 telefon modeli OIS 64MP Ana Kameranın ultra yüksek çözünürlüğüyle kullnıcılara canlı ve net fotoğraf çekme imknaı sunuyor. Ayrıca Ultra Geniş Açılı Kamera ile de görüş açınızı genişletme olanağı sağlıyor.Başka bir özellik ise 3x optik yakınlaştırma ve 30X Space Zoom özelliği bulunan OIS Telefoto Kamera sayesinde uzak noktaları yakınlaştırmak mümkün hale geliyor.

Arka kısımda 64 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip geniş açılı ana kameraya, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto ve 12 Megapiksel f/2.2 ulltra geniş açılı kameranın yanında 5 Megapiksel f/2.4 kamera bulunuyor.

A72 işlemci gücü

Qualcomm Snapdragon 720G işlemciye sahip A72, 8 nm fabrikasyon sürecinde üretilmişi ve 2.3 GHz seviyesine ulaşabilen sekiz çekirdekli bu işlem gücü ile cihazın akılcılığını ve hızını korumasını sağlıyor. Aynı zamanda 618 grafid birimi bünyesinde bulunduruyor.

A72 fiyatları ne kadar?

Samsung Galaxy A72nin yurtdışı satış fiyatı 449 Euro olarak sunulduç Türkiye'De ise fiyatlar ehnüz belli olmadı, önümüzdeki günlerde belli olacaktır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
SamsungTanıtımA72
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