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Samsung A52 teknik özellikleri ve fiyatı

Samsung Electronics, akıllı telefon serisi Galaxy A ailesine katılan yeni üye Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini erişime sundu. Samsung A52 tanıtıldı! Samsung A52 özelliklerinde nelerin olduğu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

19 Mart 2021 Cuma 18:44
Samsung A52 teknik özellikleri ve fiyatı
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Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı. 64 MP yüksek çözünürlüğü olan Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanan kişiler 8 MP’ye varan yüksek çözünürlükte olan görüntülere ılaşabilecek. Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin özelliklerinde neler olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin özellikleri

Özellik

Galaxy A52

Galaxy A72

Ekran

6.5” FHD+ Süper AMOLED

Infinity-O Ekran (1080 x 2400),

407 ppi

90 Hz yenileme hızı

6.7” FHD+ Süper AMOLED

Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi

90 Hz yenileme hızı

Boyut

75.1 x 159.9 x 8.4mm

189g

77.4 x 165.0 x 8.4mm

203g

Kamera

Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)

Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)

Arka:

Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)

Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)

Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)

Derinlik: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)

*Zoom:

10X’e kadar Dijital Zoom

Arka:

Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)

Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)

Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)

Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)

*Zoom:

30X’e kadar Dijital Zoom

3X’e kadar Optik Zoom

AP

Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)

Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)

Bellek

RAM: 4/6/8GB

ROM: 128/256GB

RAM: 6/8GB

ROM: 128/256GB

Genişletilebilir hafıza

2 slot (SIM 1 + Hybrid)

Micro SD: 1TB’e kadar

Pil

4,500 mAh

5,000 mAh

Şarj

25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj

OS

Android 11

LTE

LTE

Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Bluetooth® v 5.0

USB Tipi 2.0-C

Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)

Ödeme

NFC

MST (A52 5G KOR Only)

Sensörler

İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü

Kimlik Doğrulama

Kilit tipi: Desen, PIN, şifre

Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü

Ses

Stereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses

Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar

Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.

Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.

Video

[Video oynatma formatı]

MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

[TV bağlantısı]

Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)

Suya dayanıklılık

IP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:44
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Anahtar Kelimeler:
SamsungA52A72GalaxyözellikFiyat
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