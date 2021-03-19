Samsung A52 teknik özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı. 64 MP yüksek çözünürlüğü olan Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanan kişiler 8 MP’ye varan yüksek çözünürlükte olan görüntülere ılaşabilecek. Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin özelliklerinde neler olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin özellikleri
|
Özellik
|
Galaxy A52
|
Galaxy A72
|
Ekran
|
6.5” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),
407 ppi
90 Hz yenileme hızı
|
6.7” FHD+ Süper AMOLED
Infinity-O Ekran (1080 x 2400),394 ppi
90 Hz yenileme hızı
|
Boyut
|
75.1 x 159.9 x 8.4mm
189g
|
77.4 x 165.0 x 8.4mm
203g
|
Kamera
|
Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|
Ön: 32MP FF (F2.2, 0.8µm)
|
Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Derinlik: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
*Zoom:
10X’e kadar Dijital Zoom
|
Arka:
Ana: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm)
Ultra Geniş: 12MP FF (F2.2, 1.12µm)
Makro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm)
Tele(3x): 8MP OIS AF (F2.4, 1.0µm)
*Zoom:
30X’e kadar Dijital Zoom
3X’e kadar Optik Zoom
|
AP
|
Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|
Sekiz Çekirdekli (2x2.3 ㎓ + 6x1.8 ㎓)
|
Bellek
|
RAM: 4/6/8GB
ROM: 128/256GB
|
ROM: 128/256GB
|
Genişletilebilir hafıza
|
2 slot (SIM 1 + Hybrid)
Micro SD: 1TB’e kadar
|
Pil
|
4,500 mAh
|
5,000 mAh
|
Şarj
|
25W Hızlı Şarj * QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj
|
OS
|
Android 11
|
Ağ
|
LTE
|
LTE
|
Bağlantı
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)
Bluetooth® v 5.0
USB Tipi 2.0-C
Lokasyon (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)
|
Ödeme
|
NFC
MST (A52 5G KOR Only)
|
Sensörler
|
İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Gyro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal Yakınlık sensörü
|
Kimlik Doğrulama
|
Kilit tipi: Desen, PIN, şifre
Biyometrik kilit tipi: Yüz Tanıma, Parmak İzi sensörü
|
Ses
|
Stereo hoparlörde AKG ses: Dolby Atmos teknolojisi ile surround ses
Ultra yüksek kaliteli ses çalma: UHQ 24-bit, PCM: 24 bit'e kadar
Ses oynatma formatı: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Bluetooth: Çift Ses; Aynı anda iki cihaz üzerinden ses çalmak için iki Bluetooth cihazını Galaxy A52 ve A72'ye bağlayın.
Ölçeklenebilir Codec: Ortam radyo frekansı paraziti altında gelişmiş Bluetooth bağlantısı.
|
Video
|
[Video oynatma formatı]
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
[TV bağlantısı]
Wireless: Smart View (Ekran yansıtma 1080p at 30fps)
|
Suya dayanıklılık
|
IP67 ( 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika boyunca maruz bırakmaya dayalı test koşullarına dayanmaktadır)