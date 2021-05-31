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Samanyolu Galaksisi’nin kalbi görüntülendi

NASA, Samanyolu Galaksisi’nin kalbindeki kozmik olayları görüntülemeyi başardı. Birçok görüntünün birleşmesi sonucu oluşturulan fotoğraf büyük beğeni kazandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43
Samanyolu Galaksisi’nin kalbi görüntülendi
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde bulunan gök cisimlerini ve olaylarını gösteren olağandışı bir fotoğraf paylaştı. Dünya’nın yörüngesinde yer alan Chandra X-Ray Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğraf, son 20 senede çekilmiş olan 270 görselin birleştirilmesi ile meydana getirildi.

Çekilen fotoğrafta milyarlarca yıldız ve karadelik yer aldı. NASA, uzay bilimcilerin bu fotoğrafı yeni bir kozmik uzay hava durumu projesinde kullanacağını açıkladı.

ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nden Daniel Wang, bu fotoğraf üzerinde salgın başlangıcından bu yana uğraştığını belirtti. Wang, fotoğrafın galaksinin merkezinde yer alan güçlü ve enerjik bir ekosistem olduğunu vurguladı.

Söz konusu 270 adet görüntüyü bilim insanlarına aktaran Chandra X-Ray Uzay Teleskobu, 1999 yılında evrendeki yüksek enerjili yerleri incelemek amacıyla uzaya fırlatılmıştı. Görüntülerin bir çoğu Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin yönettiği bu uydu sayesinde elde edildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
NasaSamanyolu GalaksisiDaniel Wang
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