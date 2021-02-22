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Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Sahte Airpods'u anlamak için 5 farklı yöntem

Artan AirPods kullanımı sahte ürünlerinde piyasaya sürülmesine neden oldu. Peki 5 adımda sahte AirPods nasıl anlaşılır? AirPods’un sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu anlamanın farklı yöntemleri bulunuyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:04
Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Sahte Airpods'u anlamak için 5 farklı yöntem
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Son yıllarda kullanımı artan kablosuz kulaklıkların en kalitelisi olarak AirPods öne çıkıyor. Kullanımı hızlı şekilde artan bu ürünlerin sahteleri de üretilmeye başlandı. Birebir AirPods ile benzer tasarlanan yan sanayi ürünler birçok kullanıcının başında dert olmuş durumda.

Sahte AirPods nasıl anlaşılır?

Sahte AirPods 5 özelliğiyle kendisini belli eder. AirPods’un sahte olduğunu anlamak için yapılacak işlemler şunlardır;

  • Paketi incelemek
  • AirPods’ u incelemek
  • iPhone ile bağlantısını test etmek
  • Farklı işlevlerini denemek
  • Seri numarasını Apple’ ın sitesinden kontrol etmek

AirPods paketlerinin üzerinde ürünün resmi satın alınan ürün olduğuna dair damga yer alır. Pakette bu şekilde bir damga bulunmuyorsa o ürünün sahte olduğu ortaya çıkar. Ayrıca sahte ürünlerin paketleri üzerinde yazım hataları çokça yer alır.

İkinci el alınan ürünlerde ise paketin incelenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ürünü incelemek için Apple resmi sitesi üzerine girilmelidir. Sitede 360 derece AirPods animasyonu yer alır. Sitede gösterilen animasyona elinizdeki ürünü karşılaştırarak ürünün sahte olup olmadığı anlaşılabilir. Bunun yanı sıra ürünü cihaza bağlayarak da test edilmelidir. Orijinal AirPods cihaza W1 veya H1 yongası ile bağlanır. Bu işlemde Bluetooth ayarlaması yapılmaz.

Ürünün sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu ürünü kullanarak anlamak en sağlam yöntemdir. Ürünün işlevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirip getirmediği kontrol edilmelidir. Orijinal AirPods’larda gürültü engelleme ve saydamlık modu vardır. Bu özellikler varsa ürün orijinaldir.

Yukarıdaki 4 işlemin yanı sıra Apple sitesi üzerinden ürünün seri numarasını girerek kesin bilgi alınabilir. Ürünün kutusu üzerinde cihazın ser numarası yer alır. Bu numarayla Apple resmi sitesi üzerinden sorgulama yapılacak cihazın sahte olup olmadığı anlaşılır.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 22:04
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AirpodsSahteOrijinal
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