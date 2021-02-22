Sahte AirPods nasıl anlaşılır? Sahte Airpods'u anlamak için 5 farklı yöntem

Son yıllarda kullanımı artan kablosuz kulaklıkların en kalitelisi olarak AirPods öne çıkıyor. Kullanımı hızlı şekilde artan bu ürünlerin sahteleri de üretilmeye başlandı. Birebir AirPods ile benzer tasarlanan yan sanayi ürünler birçok kullanıcının başında dert olmuş durumda.
Sahte AirPods nasıl anlaşılır?
Sahte AirPods 5 özelliğiyle kendisini belli eder. AirPods’un sahte olduğunu anlamak için yapılacak işlemler şunlardır;
- Paketi incelemek
- AirPods’ u incelemek
- iPhone ile bağlantısını test etmek
- Farklı işlevlerini denemek
- Seri numarasını Apple’ ın sitesinden kontrol etmek
AirPods paketlerinin üzerinde ürünün resmi satın alınan ürün olduğuna dair damga yer alır. Pakette bu şekilde bir damga bulunmuyorsa o ürünün sahte olduğu ortaya çıkar. Ayrıca sahte ürünlerin paketleri üzerinde yazım hataları çokça yer alır.
Ürünün sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu ürünü kullanarak anlamak en sağlam yöntemdir. Ürünün işlevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirip getirmediği kontrol edilmelidir. Orijinal AirPods’larda gürültü engelleme ve saydamlık modu vardır. Bu özellikler varsa ürün orijinaldir.
Yukarıdaki 4 işlemin yanı sıra Apple sitesi üzerinden ürünün seri numarasını girerek kesin bilgi alınabilir. Ürünün kutusu üzerinde cihazın ser numarası yer alır. Bu numarayla Apple resmi sitesi üzerinden sorgulama yapılacak cihazın sahte olup olmadığı anlaşılır.