S400 savunma sistemi teknik özellikleri hakkında bilgiler

ABD tarafından S-400 ler için Türkiye ye uygulanacak olan yaptırım belirlendi. Gündeme gelen bu gelişme sonrasında S-400 ler için araştırma yapılmakta. CAATSA tarafından uygulanacak yaptırım gerek sosyal medyada gerekse siyasiler tarafından konu haline gelmekte. Alınan haber doğrulsun da S-400 lerin teknik özellikleri araştırma konusu olmakta.

S400 NEDİR?

S400 NEDİR?

Etkili menzil: 400 km

Üretildiği tarih: 2007

İtici güç: Dikey soğuk fırlatma

Ağırlık: 1800-1900 (kg)

Üretici: Fakel Makina Üretim Tasarım Bürosu

Uzunluk: 7,5 m

S-400 ler S-300 üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda yenilenmiş ve gelişmiş bir Rusya tarafından üretilen kısa,orta,uzun menzilli hava savunma füzesidir.

S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında, o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir döneme yayılmıştır. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 sistemine şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen Çin ve Türkiye haricinde yabancı bir ülkeye satış gerçekleşmemiştir. SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Siemon Wezeman'a göre S-400, ‘mevcut en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer almaktadır’demiştir. 2007'den beri Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.

S-400 lerin geliştirilmesi ve yeniden üzerinde çalışılması 1800 lerin sonunda başlamakta ve 1993 yılının Ocak ayında Rusya Hava Kuvvetleri çalışmalarıyla tamamlandı.

Üretilen hava savunma füzesi S-400 ün ilk denemesi 1999 yılında başarılı bir şekilde tamamlandı ve 2001 yılında Rusya Silahlı Kuvvetler tarafından savunma birimlerine konu haline gelmesi adına mevcut duruma getirildi.

S-400 lerin henüz kullanılmaya hazır olmadığı 2003 yılında belirtildi. Sebebi ise S-300 hava savunma sisteminde kullanılan ve teknoloji olarak geri kalınan yöntemlerle test edildiğinden henüz dağıtım yapılmamasının doğru olduğu kanısına varıldı.

Yapılan çalışmaların 2004 yılında gerçekleşen 48N6DM füzesinin testinden alınan başarılı sonuç ile dağıtıma hazır olduğu duyuruldu. 2007 yılında ise artık tüm işlemler tamamlandı ve artık satış için hazır konuma getirildiği duyuruldu.