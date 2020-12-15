S400 savunma sistemi teknik özellikleri hakkında bilgiler

ABD tarafından S-400 ler için Türkiye ye uygulanacak olan yaptırım belirlendi. Gündeme gelen bu gelişme sonrasında S-400 ler için araştırma yapılmakta. CAATSA tarafından uygulanacak yaptırım gerek sosyal medyada gerekse siyasiler tarafından konu haline gelmekte. Alınan haber doğrulsun da S-400 lerin teknik özellikleri araştırma konusu olmakta.
S400 NEDİR?
S400 NEDİR?
- Etkili menzil: 400 km
- Üretildiği tarih: 2007
- İtici güç: Dikey soğuk fırlatma
- Ağırlık: 1800-1900 (kg)
- Üretici: Fakel Makina Üretim Tasarım Bürosu
- Uzunluk: 7,5 m
S-400 ler S-300 üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda yenilenmiş ve gelişmiş bir Rusya tarafından üretilen kısa,orta,uzun menzilli hava savunma füzesidir.
S-400 lerin geliştirilmesi ve yeniden üzerinde çalışılması 1800 lerin sonunda başlamakta ve 1993 yılının Ocak ayında Rusya Hava Kuvvetleri çalışmalarıyla tamamlandı.
Üretilen hava savunma füzesi S-400 ün ilk denemesi 1999 yılında başarılı bir şekilde tamamlandı ve 2001 yılında Rusya Silahlı Kuvvetler tarafından savunma birimlerine konu haline gelmesi adına mevcut duruma getirildi.
S-400 lerin henüz kullanılmaya hazır olmadığı 2003 yılında belirtildi. Sebebi ise S-300 hava savunma sisteminde kullanılan ve teknoloji olarak geri kalınan yöntemlerle test edildiğinden henüz dağıtım yapılmamasının doğru olduğu kanısına varıldı.
Yapılan çalışmaların 2004 yılında gerçekleşen 48N6DM füzesinin testinden alınan başarılı sonuç ile dağıtıma hazır olduğu duyuruldu. 2007 yılında ise artık tüm işlemler tamamlandı ve artık satış için hazır konuma getirildiği duyuruldu.