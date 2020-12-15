İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

S400 savunma sistemi teknik özellikleri hakkında bilgiler

ABD tarafından son dakika gelişmesi olarak ticaretinde bulunulan S-400 için Türkiyeye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Açıklama sonrasında Türkiye gündeminde çokça kendinden bahsettiren konu haline gelmekte ve gerek siyasiler gerekse sosyal mecralarda tepkiler almakta. ABD de tarafından Türkiye ye uygulanacak olan yaptırım sonra sında S-400 lerin teknik özellikleri merak konusu haline gelmekte. Peki S-400 nedir ve özellikleri nelerdir?

15 Aralık 2020 Salı 18:14
S400 savunma sistemi teknik özellikleri hakkında bilgiler
Takip Et:

ABD tarafından S-400 ler için Türkiye ye uygulanacak olan yaptırım belirlendi. Gündeme gelen bu gelişme sonrasında S-400 ler için araştırma yapılmakta. CAATSA tarafından uygulanacak yaptırım gerek sosyal medyada gerekse siyasiler tarafından konu haline gelmekte. Alınan haber doğrulsun da S-400 lerin teknik özellikleri araştırma konusu olmakta.

S400 NEDİR?

S400 NEDİR?

  • Etkili menzil: 400 km
  • Üretildiği tarih: 2007
  • İtici güç: Dikey soğuk fırlatma
  • Ağırlık: 1800-1900 (kg)
  • Üretici: Fakel Makina Üretim Tasarım Bürosu
  • Uzunluk: 7,5 m

S-400 ler S-300 üzerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda yenilenmiş ve gelişmiş bir Rusya tarafından üretilen kısa,orta,uzun menzilli hava savunma füzesidir.

S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında, o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir döneme yayılmıştır. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 sistemine şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen Çin ve Türkiye haricinde yabancı bir ülkeye satış gerçekleşmemiştir. SIPRI Kıdemli Araştırmacısı Siemon Wezeman'a göre S-400, ‘mevcut en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer almaktadır’demiştir. 2007'den beri Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.

S-400 lerin geliştirilmesi ve yeniden üzerinde çalışılması 1800 lerin sonunda başlamakta ve 1993 yılının Ocak ayında Rusya Hava Kuvvetleri çalışmalarıyla tamamlandı.

Üretilen hava savunma füzesi S-400 ün ilk denemesi 1999 yılında başarılı bir şekilde tamamlandı ve 2001 yılında Rusya Silahlı Kuvvetler tarafından savunma birimlerine konu haline gelmesi adına mevcut duruma getirildi.

S-400 lerin henüz kullanılmaya hazır olmadığı 2003 yılında belirtildi. Sebebi ise S-300 hava savunma sisteminde kullanılan ve teknoloji olarak geri kalınan yöntemlerle test edildiğinden henüz dağıtım yapılmamasının doğru olduğu kanısına varıldı.

Yapılan çalışmaların 2004 yılında gerçekleşen 48N6DM füzesinin testinden alınan başarılı sonuç ile dağıtıma hazır olduğu duyuruldu. 2007 yılında ise artık tüm işlemler tamamlandı ve artık satış için hazır konuma getirildiği duyuruldu.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
S-400Hava FüzesiABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Samsung Galaxy S21'de S Pen olacak mı?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google karanlık tema nasıl yapılır?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google Play Store çöktü mü? Google Servislerine neden girilemiyor?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Google karanlık mod nedir, nasıl yapılır? Google Chrome'da gece görünümü nasıl yapılır?
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Electronic Arts, Codemaster oyun şirketini 1,2 milyar dolara satın alıyor!
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?
Something went wrong hatası ne demektir, türkçe anlamı nedir?

Popüler Haberler

Bim, A101, Şok akşam saat kaçta kapanıyor, açılıyor?
Yılbaşı tatilinde şehirlerarası yolculuklar yasak mı?
Zümrüdüanka Meliha Kimdir? Miray Akay kimdir?
Yılbaşı kutlamak günah mı, Yılbaşı kutlamak neden günah?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Exxen O Adam Oldun Mu yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?
Hercai dizisindeki Dilşah karakteri kimdir? (Deniz Uğur)
HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri
Bim market bayilik veriyor mu? Bim market şubesi nasıl açılır? Bim bayilik şartları
Sıfır Bir sinema filmi ne zaman vizyona girecek? Hangi oyuncular oynayacak? Cio ve Özgür sinema filminde oynayacak mı?
Kuruluş Osman Helen kimdir? Gerçek adı nedir? Şenay Gürler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Anlat Karadeniz Aslan kimdir? Gerçek adı nedir? Fahri Öztezcan hakkında bilgiler
Devletin kış döneminde vatandaşa sağladığı yardımlar nelerdir? Elektrik faturası, yakacak, gıda ve ev onarım destek ödemeleri nasıl alınır?
Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek? Emekli banka promosyonu 2021 ne kadar olacak?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Masumlar Apartmanı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
EDHO Şahin Ağa öldü mü? Eşkıya Şahin Ağa diziden neden ayrıldı?
2020 Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.