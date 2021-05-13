Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor

Rusya'da, Kasım 2020'de Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One, ilk uzun metrajlı filmi uzayda çekilecek olan "Challenge" isimli bir yarışma düzenledi. Mart ayında tıbbi muayeneyi geçen 20 finalist listeye eklendi.

Roscosmos yaptığı açıklamada, yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild'in Ekim ayında uluslararası olarak gönderileceğini belirten Uzay İstasyonu (ISS), uzun metrajlı bir film çekiyor. Ajans, yedek takım olarak Alyona Mordovina ve Alexey Dudin'in seçildiğini açıkladı.

Channel One Genel Müdürü Konstantin Enst, "Roscosmos bizi buna davet ettiği için çok mutluyuz. Meslektaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız.’’ Açıklamalarında bulundu.

Filmi 1 Haziran'dan itibaren istasyonda çekecek ekibin özel eğitim alacağı, eğitimde yeni yöntemler benimseyeceği ve Ekim ayında uzaya gönderilecek ekibi hazırlayacağı söyleniyor.

Film ekibinin 5 Ekim'de Güney Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan Soyuz MS-19 uzay aracı tarafından uzaya gönderilmesi planlanmaktadır.

Filmin temasının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçan ve tıbbi durumu Dünya'ya dönmesini engelleyen hasta bir astronotu ameliyat etmek zorunda kalacak genç bir kadın cerrahın etrafında döndüğü öne sürülüyor.

Roscosmos'a göre film, roket ve uzay endüstrisi şirketleri hakkında bazı belgeseller üretmeyi de amaçlayan devasa bir eğitimsel ve bilimsel projenin parçası olacağı belirtildi.