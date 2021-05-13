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Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor

Rusya, uzay çalışmalarında ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı ,Uluslararası Uzay İstasyonu'na film çekimi için yönetmen ve oyuncu göndereceğini bildirdi. Film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu ne zaman gönderilecek? Bu haberimizde Rusya'nın film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu göndermesiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Rusya tarafından uzaya gönderilecek yönetmen ve oyuncularla ilgili detaylar...

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:38
Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor
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Rusya'da, Kasım 2020'de Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Channel One, ilk uzun metrajlı filmi uzayda çekilecek olan "Challenge" isimli bir yarışma düzenledi. Mart ayında tıbbi muayeneyi geçen 20 finalist listeye eklendi.

Roscosmos yaptığı açıklamada, yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild'in Ekim ayında uluslararası olarak gönderileceğini belirten Uzay İstasyonu (ISS), uzun metrajlı bir film çekiyor. Ajans, yedek takım olarak Alyona Mordovina ve Alexey Dudin'in seçildiğini açıkladı.

Channel One Genel Müdürü Konstantin Enst, "Roscosmos bizi buna davet ettiği için çok mutluyuz. Meslektaşlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız.’’ Açıklamalarında bulundu.

Filmi 1 Haziran'dan itibaren istasyonda çekecek ekibin özel eğitim alacağı, eğitimde yeni yöntemler benimseyeceği ve Ekim ayında uzaya gönderilecek ekibi hazırlayacağı söyleniyor.

Film ekibinin 5 Ekim'de Güney Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan Soyuz MS-19 uzay aracı tarafından uzaya gönderilmesi planlanmaktadır.

Filmin temasının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçan ve tıbbi durumu Dünya'ya dönmesini engelleyen hasta bir astronotu ameliyat etmek zorunda kalacak genç bir kadın cerrahın etrafında döndüğü öne sürülüyor.

Roscosmos'a göre film, roket ve uzay endüstrisi şirketleri hakkında bazı belgeseller üretmeyi de amaçlayan devasa bir eğitimsel ve bilimsel projenin parçası olacağı belirtildi.


Son Güncelleme: 13.05.2021 22:38
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Rusya Uzaya Yönetmen Ve Oyuncu GönderiyorRoscosmosUluslararası Uzay İstasyonu
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