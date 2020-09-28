RTX 3090’ın Türkiye satış fiyatı belli oldu!

Nvidia’nın yeni ekran kartı RTX 3090’ın ayak sesleri gelmeye devam ediyor. Dünya devi firmanın yeni seri kartlarını tanıtmasıyla birlikte en güçlü kartlardan biri olacağı ifade edilen RTX 3090 hakkındaki ayrıntılar belli olmaya başladı. Son olarak RTX 3090’ın fiyat etiketinde ne kadar yazacağı hakkında da az çok fikir sahibi olundu.

Oldukça güçlü bir kart olarak karşımıza çıkan RTX 3090’ın GA102 GPU’ya sahip olduğu ve içinde 10.496 çekirdeği olduğu ifade edildi. Aynı zamanda 328 tane 3. Nesil Tensor Çekirdeği ve 82 2. Nesil RT Çekirdeği de kullanılan 3090’da 19.5 Gbps hızında çalışan 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek güç veriyor.

Yurt dışında 1.499 dolarlık fiyatla satılan RTX 3090 FE’nin yanı sıra özel tasaım kartlarda ise 100-200 dolarlık bir artış söz konusu olacağı belirtiliyor. Diğer yandan 3090’ın Türkiye’deki fiyat etiketlerinde ise rakamların ASUS TUF RTX 3090 modeli için sırasıyla 17.299 TL, 17.905 TL ve 19.510 TL olduğu öne sürülüyor.

Ürünlerin stoklara alınmasıyla birlikte fiyatlarında ufak miktarlarda artış ya da düşüş olabileceği tahmin edilirken kartların genellikle 17.000 TL ile 19.000 TL arasında olacağı ifade ediliyor. 3090 oyun konusunda oldukça başarılı olsa bile 3080’e göre %10 ile 15 arasında ekstra performans sağlıyor. Önceki serisinde Titan olarak tanıtılan kartın bu seride 3090 adı altında gelmesi kullanıcıları şaşırtsa da kartın performansının son derece iyi olacağı düşünülüyor.