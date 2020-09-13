RTX 3070'in kullanıcıları ile buluşacağı tarih belli oldu!

Dünyanın en çok tercih edilen firmalarından biri olan Nvidia yeni ekran kartları RTX 3070 ve 3080 ile ilgili yapmış olduğu duyurusunda önemli bilgilere yer verdi. Dev firma RTX 3070’in Ekim ayı içinde satışa sunulacağı yönünde ortaya konan açıklamalarını güncelledi ve kesin tarihi paylaştı. Diğer yandan RTX 3080’in de incelenme tarihinin ertelendiği ifade edildi.
RTX 3070 15 Ekim’de Satışa Sunulacak
Diğer yandan 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Founders Edition ve 17 Eylül’den itibaren ise özelleşmiş tasarım kartlarının incelemelerinin başlayacağı RTX 3080’in ise ertelendiği ifade edildi. Ertelemenin sebebi olarak ise inceleme ekiplerine kartların halen tam olarak ulaşmamış olması öne sürülüyor.
Son Güncelleme: 13.09.2020 00:17