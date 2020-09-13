RTX 3070'in kullanıcıları ile buluşacağı tarih belli oldu!

Dünyanın en çok tercih edilen firmalarından biri olan Nvidia yeni ekran kartları RTX 3070 ve 3080 ile ilgili yapmış olduğu duyurusunda önemli bilgilere yer verdi. Dev firma RTX 3070’in Ekim ayı içinde satışa sunulacağı yönünde ortaya konan açıklamalarını güncelledi ve kesin tarihi paylaştı. Diğer yandan RTX 3080’in de incelenme tarihinin ertelendiği ifade edildi.

RTX 3070 15 Ekim’de Satışa Sunulacak

Nvidia’nın forumlarında açılan başlıklara bakıldığında RTX 3070 ekran kartının 15 Ekim’den itibaren satışa sunulacağı görülüyor. 499 dolar satış fiyatı üzerinden alıcılarına ulaşacak olan kart GA104 GPU’suyla kendini gösteriyor ve 5888 CUDA çekirdeğine sahip olduğu biliniyor. 8 GB DDR6 belleklerinin 14Gbps gücünde çalışacağı RTX 3070, 220 watt TDP barındırıyor.

Diğer yandan 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Founders Edition ve 17 Eylül’den itibaren ise özelleşmiş tasarım kartlarının incelemelerinin başlayacağı RTX 3080’in ise ertelendiği ifade edildi. Ertelemenin sebebi olarak ise inceleme ekiplerine kartların halen tam olarak ulaşmamış olması öne sürülüyor.