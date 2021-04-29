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Romanya seçimini Karsan'dan yana kullandı!

Karsan, Magalia kenti için açılan elektrikli toplu taşıma aracı ihalesinden zaferle ayrıldı. İhalenin tek kazanan ismi olarak Mangalia Belediyesi ile sözleşmeyi imzalayan Karsan, bunun sonucunda 10 adet Atak Electric otobüsü kentin hizmetine sunacak.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Romanya seçimini Karsan'dan yana kullandı!
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Türkiye'de yapmış olduğu üretim ile Karsan, ihracat pazarlarında elektrikli araçlarıyla tercih ediliyor. Karsa, son olarak Romanya'nın Mangalia kenti için gerçekleştirilen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin tek galibi oldu. İhale sonrasında Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, on adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme yapıldı.

Firma Sucaeva kentine elektrikli araçlarını sahipleriyle buluşturdu ve Mangalia Belediyesi'ne de teslim edeceği araçlarla beraber Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120'ye yükselmiş olacak.

Karsan CEO'su Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz.” sözlerini kullandı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
OtobüsKarsanRomanya
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