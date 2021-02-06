Roku Smart TV nedir, nasıl kullanılır?

Akıllı veya akıllı olmayan televizyonlarda kullanılan Roku'nun ne olduğuna dair sorular sorulamaya başlandı. Kullanım ve kurulumu hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalıştık. Televizyon ve intenetin olduğu ortamlarda 5 binden fazla kanala erişmeyi sağlayan Roku hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Roku TV Box sayesinde televizyonuzu smart Tv'ye dönüştürmeniz mümkün. Evde televizyon izlemekten keyif alanlar için farklı kanalları sunan Roku Tv hakkında bilgiler sizlerle...

Roku TV nedir?

Roku Tv intenet sayesinde 5 binden fazla dünya kanallarını izlemenize imkan sağlıyor. Roku TV Box ile Netflix, Vudu, Apple TV, Prime Video gibi bir çok platforma erişim sağlıyor. Ayrıca cihaza anten kablosu da bağlamak mümkün. Bunlarla birlikte bulunduğunuz bölgede bulunan uydu yayını kanallarını da izleyebilirsiniz.

Televizyonları akıllı televizyona çeviren bu mini cihazla, televizyonunuzdaki intenetle keyif çıkarabilirsiniz. 4K görütü desteği sunan Roku TV'yi normal bir uydu alıcı gibi de kullanabilirsiniz.

Roku TV Box kurulumu nasıl yapılır?

Roku TV Box kurulumu oldukça kolaydır. Flash bellek boyutunda olan cihazı kurmanız bir kaç dakikanızı alır.

Roku TV Box kurulumu şu şekilde yapılmaktadır:

Roku TV kutusunu açın.

Cihazı, televizyonunuzun HDMI portuna uygun şekilde takın.

Televizyonunuzu açıp, cihazın takılı olduğu HDMI portunu seçin.

Karşınıza ilk gelen ekranda cihazın dil seçimini yapın.

Cihazı kablosuz intenete bağlamak istiyorsanız, mevcut sayfa üzerinden Wi-fi ağınızın ismini seçin ve ardından ağ şifrenizi girin.

Sonraki cihaz girişlerinde size sorulacak olan kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyin.

İntenet bağlantısı sağlandıktan sonra cihazın kumandasında bulunan tuşlar ile arayüze erişip, mevcut olan dilediğiniz uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Cihaza uydu kablo bağlantısını sağladıysanız, TV veya uydu kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Daha sonra uydu kanallarını da izlemeniz mümkün olacaktır.

Roku Tv kurulumu bu şekilde gerçekleşmektedir. Cihaz içerisinde bulunan bir çok özel kullanım modalarına da ulaşabilirsiniz. Cihaz kutusunda yer alan kullanım kılavuzundan da detaylı ayar ve özelliklere ulaşabilirsiniz.

Roku TV Box nasıl kullanılır?

Roku Tv kurulumunuzu gerçekleştirdikten sonra kullanıma geçebilirsiniz.

Roku TV Box kullanımı şu şekilde olmaktadır:

Bu aşamada Netflix platformu için anlatım yapılmıştır.

Roku TV üzerinde kullanmak istediğiniz platformu, kumanda yardımı ile seçiniz.

Açtığınız platforma, kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapıp kullanıma başlayabilirsiniz.

Roku TV arayüzü üzerinden Youtube video platformuna da erişim sağlayabilirsiniz.

Kumandanızda bulunan arayüz tuşu üzerinden, cihazın arayüzüne ulaşabilirsiniz.

Listelenen uygulamalar içinde dilediğinizi, basit arayüz ile kullanabilirsiniz.

Roku TV Box Cihaz Özellikleri ve İnceleme

Roku Tv cihaz incelemesi yapılmadan önce Türkiye kullanımı için birkaç işlemleri tamamlamanız gerekiyor.Eğer uydu ya da anten kullanımı yapmayıp, intenet ile kullanım yapmayı düşünüyordanız, cihazı televizyona bağlamadan önce kanal listenizi yükleminiz önerilir.

Arayüz ve basit kullanım tsarımı ile tercih edilen bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. İstediğiniz uygulamayı rahatlıkla bulup kullanabileceğiniz bir sisteme sahiptir.

Cihazla birlikte Netflix, Pandora, Amazon Prime, Hulu Youtube gibi uygulamalar yükli bir şekilde geliyor. İsterseniz TV S tore üzerinden de uygulamalarınızı indirebilirsiniz.

HDMI portu ile bağlantı kurabileceğiniz Roku, HD+ses kalitesi ve 4k kalitede çözünürlük imkanı veriyor. Beğendiğimiz diğer özellik ise doksan dakikaya kadar canlı yayın yapılabiliyor. Cihaza 16gb boyutunda usb flasah bellek ile doksan dakikaya kadar izleyeceğiniz program ya da filmin kaydını alıp sonradan izleyebilirsiniz.

Roku TV canlı TV duraklatma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:

Cihaza 16GB ve üzeri flash bellek bağlayınız.

Ardından kaydını almak istediğiniz programı, televizyonunuz üzerinden açınız.

“Canlı TV Duraklatma” özelliğini, cihaz kumandası üzerinden aktif ediniz.

Program duraklatıldığında cihaz, otomatik olarak bağladığınız flash bellek için 90 dakikaya kadar program kaydı yapacaktır.

Telefonunuza Roku uygulaması kurup Roku TV'de sesli komut ile arama yapabilirsiniz.

Roku Türkiye'de çalışıyor mu?

Roku Tv cihazının kutu açılış işlemi Türkiye'de çalışmamaktadır. Uydu ya da anten bağlayamayacaksanız flash bellek ile bu işlemi yapabilirsiniz. Uydu ya da anten bağlantısı bağlamanız halinde bulubduğunuz yerdeki kanallara ulaşabilirsiniz.

4K Roku Tv Box fiyatı ne kadar?

Roku Tv Box fiyatı ve özelliklerine değişiklik gösterir. Fiyat aralığı da ortalama 600 TL - 1800 TL arasındandır.

Roku TV Box her yerde kullanılır mı?

Roku TV televizyon ve intenetin olduğu her yer kullanılmkatadır. İntenet bağlantısı yapıldığı takdirde her yerde televeizyon kanallarını izleyebilirsiniz. Ayrıca HDMI çıkışı bulunan möiter ile de cihaz kurulumu yapıp kanalları izleyebilirsiniz.

Roku TV Box mobil uygulaması bulunuyor mu?

Roku TV Box Android ve İOS cihazlarda mobil uygulaması sunmaktadır. Ayrıca sesli komut özelliği ile de mobil uygualamadan aratma yapabilirsiniz. Uygulamayı, cihaz kutusundaki QR kod ile indirebilirsiniz.