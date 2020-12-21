Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!

Oyun severlerin uzun zamandır beklediği ancak yapılan açıklamalar ile umutların iyice kırıldığı GTA 6 için spekülasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan pek çok kişi Rockstar Games’in GTA 6’da tek oyunculu hikaye modunun olmayacağını belirtmeleri üzerine milyonlarca paylaşım yapıldı. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Rockstar Games yetkilileri oyunda tek oyunculu modun olacağını açıkladı.

GTA 6 tek oyunculu deneyimler sunacak

2013 tarihinde çıkan GTA 5 oyunu üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Rockstar Games tarafından GTA 6 için herhangi bir açıklama yapılmaması oyuncuları sinirlendirmeye devam ederken geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar oyuncular ile firmanın arasını açmıştı.

GTA 5’e getirilen online modun sadece grup ile yapılan görevleri olması sonrasında oyuncular büyük baskılar ve talepler ile tek oyunculu modların aktif edilmesi çağrısı yapmıştı. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5‘e gelen yeni güncelleme ile grup görevlerinin yanı sıra oyuna tek kişilik hikayeli görevlerin eklendiği açıklanırken durumun GTA 6 çıktıktan sonra nasıl gelişeceği merak ediliyor.

Oyun dünyasının tanınan isimleri başta olmak üzere milyonlarca oyuncu GTA 6’yı beklerken pek çok kişi oyunun GTA Vice City’de geçeceğini öne sürerek heyecanlanmışlardı. Yeni çıkacak GTA serisi oyunu adı ne olursa olsun hikaye modunun olacağını belirten Rockstar Games yetkileri hikaye modunun uzun olacağını ve bunca yıl yeni GTA oyunu beklemelerinden dolayı mutlu olacağını belirtti.