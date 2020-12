Robot Süpürge ve Elektrikli Süpürge karşılaştırması, hangisi daha iyi?

Süpürge alacak olanların merakla araştırdığı robot süpürge mi yoksa elektrikli süpürgemi tartışması gündemde yerini almaya devam ediyor.

Robot Süpürge mi Elektrikli Süpürge mi Daha İyi?

Yaşam alanlarında temiz bir ortam sağlamak için kullandığımız ürünler her geçen gün geliştirilmektedir. Son birkaç yıldır temizlik açısından elektrikli süpürge modeli en çok ihtiyaç duyulan elektrikli ürünlerden biridir. Elektrikli süpürgeler, geniş bir yelpazede kablolu, kablosuz, şarj edilebilir, torbalı, elektrikli, dikey ve yatay seçenekler sunar. Her ailenin en önemli ihtiyacı olarak insanların ilgisini çekmiştir. Ancak son yıllarda rakip olarak yepyeni bir teknoloji pazarda yerini almıştır. Robot süpürgeler sadece etrafı temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda yüksek emiş gücüne ve konforlu bir ortam sağlamak için hepa filtrelerine sahip olup, evin her köşesine yerleştirilmeye başlanmıştır.

Robot elektrikli süpürgeler, hızla gelişen işlevleri ve özellikleriyle elektrikli süpürgelerin tahtını salladı, bu da çoğumuzun kafasını karıştırıyor. Günümüzde robot süpürge ya da daha iyisi sorunuyla karşılaştığımızda bu iki ürünü değerlendirerek cevabı bulmaya çalışıyoruz.

Robot Süpürgelerin Avantajları

Evi temizlemek için bir robot elektrikli süpürge için zaman harcamanıza gerek yok. Robot elektrikli süpürgenin modeline bağlı olarak, zaman ayarı, uzaktan kumanda, Wi-Fi bağlantısı ve uzaktan erişim rehberliği ile çalıştırılabilirler. Zemini süpürdükten sonra, robot elektrik süpürgesi bir harita çizebilir ve şarj ünitesine geri dönebilir. İsterseniz temizleme ve silme modellerini de aynı anda kullanabilirsiniz.

Robot Süpürgelerin Dezavantajları

Belli bir boyları olduğu için hiçbir yere girme şansı yok. Toz haznesinin sık sık boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Yüksek eşiği aşmak imkansızdır. Merdivenlerde çalışamayacağınız gibi, kablolar gibi yolu engelleyebilecek tüm eşyaları da çıkarmalısınız.

Elektrikli Süpürgelerin Avantajları

Farklı başlıklarla satışa sunulan elektrikli süpürge modelleri, her türlü alana ücretsiz erişim ve gerektiğinde temizliği sağlar. Koltuk, radyatör, perde, merdiven gibi yerlerin temizliğini sağlar. Daha fazla emiş gücüne ve daha güçlü motorlara sahip elektrikli süpürge modelleri, şarj edilebilir ve torbasız versiyonlarda da mevcuttur. Hem ıslak hem kuru hem yıkayan modeller de vardır.

Elektrikli Süpürgelerin Dezavantajları

Öncelikle elektrikli süpürgelerin robot süpürgelere göre en büyük dezavantajı kendi başlarına temizlenememesidir. Birisi tarafından kullanılması gerekiyor. Ayrıca kullanılmadığında bir depolama alanı ayırmanız gerekir. Başlıca avantajları ve dezavantajları kısaca listeledik. Zaman konusunda rahatsanız ve evinizin her yerinde kontrolünüz altında kullanabileceğiniz bir elektrikli süpürge istiyorsanız elektrikli süpürge modellerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde, robot süpürgelerin daha fazla avantajı var gibi görünüyor.