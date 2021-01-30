İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!

Borsa manipülasyonuyla GameStop'ın hisseleri yükselişe geçmişti. GameStop'un hisseleri yasaklandı ve Robinhood uygulamasını kızgın yatırımcıların saldırısına uğradı. 100 bini aşkın kötü yorumu Google kaldırdı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:39
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Takip Et:

Reddit uygulamasındaki yatırımcılar tarafından GameStop'ın hisseleri yükseltilmişti. Daha sonra Elon Musk'ın attığı tweet sebeiyle ortalık karıştı.

 

Piyasa manipülasyonu yapılması sebebiyle Robinhood uygulamasında bulunan GameStop'un hisseleri yasaklandı. Yasaklama sebebiyle kızgın kullanıcılar, Google Play Store'da kötü yorum saldırı gerçekleştirdi.

 

Uygulamanın puanı 1 yıldız oldu

 

Uygulama geçen haftaya kadar 5 yıldızlık bir puana sahipti. Olayın ardından 100 bini aşkın kötü yorum yapıldı ve uygulamanın puanı 1 yıldıza düştü. Yapılan yorumların organik olmadığını söyleyen Google, 100 bini aşkın yorumu kaldırdığını söyledi. Yorumların silinmesinin ardından uygulamanın puanı 4 yıldız oldu.

 

Google, bu olayın kasıtlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Google, böyle durumlarda uyulması gereken kurallar olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RobinhoodRobinhood UygulamasıGoogle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklama fiyatı açıklandı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklama fiyatı açıklandı
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı

Popüler Haberler

Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2021
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
SGK ilişiksiz belgesi için istenen evraklar nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi geçerlilik süresi
Ptt kart şifresi sms ile nasıl alınır? Ptt kart şifre alma işlemler
Sen Çal Kapımı dizisi devam edecek mi? Sen Çal Kapımı 2. sezon devam eder mi?
Şartlı eğitim yardımı ödemeleri nereye yatırılır? Telefon ile şartlı eğitim yardımı sorgulaması 2021
Cep telefonu imei numarası nasıl öğrenilir? 2021 Cep telefonu imei numarası sorgulama
SGK tüp bebeği kaç kez karşılıyor? 2021 SGK tüp bebeğin ne kadarını karşılıyor?
Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezona katılan yeni oyuncular kimler oldu?
Ramo dizisi Cavidan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Cavrar nereli ve kaç yaşında?
Her öğrenciye bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz internet erişim imkanı
2019 Eylül Balık fiyatları - Tezgahlarda Hamsi, Cinekop, Palamut, istavrit fiyatları
2019-2020 Yılı yeni eğitim öğretim dönemi için taktir ve teşekkür nasıl hesaplanır? E-okul VBS nasıl giriş yapılır?
Emekli maaşına haciz konulabilir mi?
Seni Çok Bekledim dizisinde Osman Efe karakterine Şehsuvar Aktaş hayat veriyor
Yemin 309. bölüm fragmanı 5 Şubat 2021 Cumartesi
Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun
Seni Çok Bekledim Şebo Kimdir? Sibel Şişman
BDDK KPSS şartlı memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.