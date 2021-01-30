Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!

Reddit uygulamasındaki yatırımcılar tarafından GameStop'ın hisseleri yükseltilmişti. Daha sonra Elon Musk'ın attığı tweet sebeiyle ortalık karıştı.

Piyasa manipülasyonu yapılması sebebiyle Robinhood uygulamasında bulunan GameStop'un hisseleri yasaklandı. Yasaklama sebebiyle kızgın kullanıcılar, Google Play Store'da kötü yorum saldırı gerçekleştirdi.

Uygulamanın puanı 1 yıldız oldu

Uygulama geçen haftaya kadar 5 yıldızlık bir puana sahipti. Olayın ardından 100 bini aşkın kötü yorum yapıldı ve uygulamanın puanı 1 yıldıza düştü. Yapılan yorumların organik olmadığını söyleyen Google, 100 bini aşkın yorumu kaldırdığını söyledi. Yorumların silinmesinin ardından uygulamanın puanı 4 yıldız oldu.

Google, bu olayın kasıtlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Google, böyle durumlarda uyulması gereken kurallar olduğunu söyledi.