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Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2021 yılında güncellemeleri desteklemeyen bazı telefonlarda kullanılmayacak. Peki, 2021 yılında WhatsApp uygulaması hangi telefonlarda çalışmayacak? İşte, WhatsApp'ın çalışmayacağı telefon modelleri..

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:55
Resmen açıklandı! WhatsApp, 2021 yılında o telefonlarda çalışmayacak
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2 milyardan fazla kullanıcısıyla dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamasının başını çeken WhatsApp, telefonlara gönderdiği geni güncellemeleriyle sık sık gündeme gelen bir uygulama haline geldi. Fakat son gelen bir haber bazı kullanıcıları oldukça fazla üzdü.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada 10 Ocak 2021 yılından itibaren bazı telefonlara verilen desteğin kesileceği ve yeni güncelleme alamayacak telefonlarda WhatsApp uygulamasını artık kullanılamayacağı duyuruldu. 

Hem Android hem de iOS için birçok detayların yer aldığı destek sayfasında bir değişiklik yapan WhatsApp, uygulamanın çalışmayacağı telefonları ayrı ayrı açıklanmak yerine değişik bir yol izledi ve sadece iOS 9'un altında bulunan sürümlere sahip telefonların bundan sonra WhatsApp'ı kullanamayacağını bildirdi. Android kısmında ise 4.0.3 sürümünden daha eski güncellemesi olan telefonlarda yine WhatsApp uygulamasını kullanamayacak olan telefonlar arasına giriyor.

1 Ocak tarihinden itibaren belirtilen telefonlarda çalışmayacak olan WhatsApp, alınan bu kararın mobil uygulamalarda oluşan güvenlik durumunun sürekli güncel tutmak gerektiğini bildirdi. Bilindiği üzere uygulamalar veri ihlalleri kapsamında kullanıcıları korumak için güvenlik yamaları ile sürekli kendilerini güncelliyor. Yeni sürümleri alamayan eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksarken söz konusu uygulamaların kullanımı yine güvenlik gerekçesiyle engelleniyor.

HANGİ TELEFONLARDA WHATSAPP KULLANILMAYACAK?

 2021 yılı başından itibaren WhatsApp'ın kullanılamayacağı Android telefonlar HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi modeller olarak yer alırken iOS cihazlarda sadece iPhone 4 modelinde uygulama engellenecek. Şayet; iPhone '4S, 5, 5S, 5C, 6′ gibi modeller iOS 9 güncellemesini alırsa WhatsApp uygulamasını kullanmaya tekrar devam edebilecekler.



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:55
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