Resident Evil Village’ın en çok gündeme düşen karakteri Alcina Dimitrescu’nun boyu ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen korku oyunlarından birisi olan, yeni oyunu Resident Evil Village ile gündemden düşmüyor. Daha sadece demosu yayınlanan bu oyunun 7 Mart’ta çıkması bekleniyor. Resident Evil Village’ın demosu bize oyunda karşılaşacağımız bazı karakterleri tanıtıyor., mutant bir kadın karakter olarak boyu ve görünüşüyle birlikte insanın içini ürpertiyor. Son birkaç haftadır gündemde sürekli konuşulan Lady Dimitrescu hakkında en çok merak edilen şeylerden biri ise karakterin boyuydu.

Capcom hayranların bu derece heyecanlı olduğunu görünce, karakter hakkında bazı açıklamalar yaparak Lady Dimitrescu’yu gündemde tutmak için elinden geleni yaptı. Oyunun yapımcısı Capcom'un açıklamalarına göre Lady Dimitrescu 2,9 metre uzunluğunda. Hayranlar oyunu 7 Mart’ta oynayıp Lady Dimitrescu hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için sabırsızlanıyor.