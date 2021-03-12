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Renault yeni logosu nasıl gözükecek? Renault yeni logosunu tanıttı

Otomobil markası Renault, yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada logo tanıtımı yapıldı. Yeni logo nasıl görünüyor? Neden logo değişikliği yapıldı? İşte yeni logo hakkında merak edilenler...

12 Mart 2021 Cuma 17:57
Renault yeni logosu nasıl gözükecek? Renault yeni logosunu tanıttı
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Renault, Renaulution etkinliği kapsamında yeni açıklamalarda bulundu. Firma, uzun süredir kullanılan logonun değiştirildiğini açıkladı.

Yeni logo

Tasarım Direktörü Gilles Vidal, yeni logonun elektrikli araçlarla uyması için tasarlandığını açıkladı. 1925 tarihinden itibaren kullanılan elmas şeklinden çok uzaklaşılmadığı ifade edildi.

Kullanılan logo, dönemsel olarak revize edilmişti. Yeni logoda, elmas şekli temel alınıyor ancak çizgisel değişiklikler uygulanıyor. Yeni logoda 2 boyut hakim. Bu boyut, elektrikli araç dönüşümünü ifade etmektedir.

Daha önce Nissan, Kia ve Peugeot değişiklik yapmıştı. Özellikle Peugeot büyük bir simgesel değişiklik yaparak adından uzunca bir süre söz ettirmişti.

Renault yeni logosu ilk olarak ZOE modelinde görüldü. 3 sene içinde bütün modellerde görülecektir. Dönüşüm işlemi 3 sene sürecektir.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:57
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RenaultYeni Logo
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