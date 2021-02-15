Rekabet Kurulu'nun WhatsApp hakkında başlattığı soruşturmada karar çıktı

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir olan WhatsApp, kullanıcılarına zorunlu olarak kabul getirdiği gizlilik sözleşmesi ile ilgili büyük tepki toplamıştı. Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı yönünde yapılan açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine WhatsApp, söz konusu yeni şartlarını 8 Şubat tarihinden 15 Mayısıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Rekabet Kurulu ise sosyal medya platformu Facebook ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar vermişti. Kurul tarafından geçtiğimiz ay başlatılan soruşturmadan karar çıktığı bildirildi.

Alınan kararda ise Facebook uygulamasının Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarına ait verileri 8 Şubat tarihinden itibaren başka hizmetlere aktarılmasına veya kullanılmasına yönelik getirilen koşulların durdurması, bu koşulları zorunlu olarak kabul eden veya bilgilendirmeyi reddederek kabul etmeyen tüm kullanıcıların söz konusu veri paylaşımını içeren yeni koşulların durdurduğu belirtilen tarihe kadar bildirmesiyle ilgili geçici yönde tedbir alınması gerektiği kaydedildi.