İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'nin genel aramalar yönündeki hizmetleri kapsamında pazar hakimiyetini kötüye kullanarak kendisine ait yerel arama ve konaklama fiyatlarını karşılaştırmaya yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerde rakiplerini dışlayarak öne çıkarması iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 296 milyon 84 bin TL idari para cezası ödemesine karar verildiğini bildirdi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:36
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Takip Et:

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve adına bağlı olan 'Google Intenational LLC', 'Alphabet Inc.', 'Google LLC' ile birlikte Google Ireland Limited'lerde genel arama hizmetlerinde kapsamında pazar hakimiyetini kötüye kullanması nedeniyle şirkete 4054 sayılı kanuna ek 6. maddesi ihlali uyarınca rakiplerini dışladığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturmada ise adı geçen tüm ekonomik bütünlük şirketine idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 

Söz konusu karar ilişkin bir açıklama yapan Rekabet Kurumu, soruşturma dahilinde alınan kararın Ankara İdare Mahkemelerine iletilerek yargı yolu açık olduğu ve daha sonra da tebliğ edileceğini bildirerek Google şirketler grubuna toplamda 296 milyon 84 bin TL ceza kesildiği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluGoogleIdari Para Cezası296 Milyon Ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan kampanyası; Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketi nasıl yapılır?
Ramazan kampanyası; Türk Telekom Ramazan ayı bedava internet paketi nasıl yapılır?
Pubg Mobile Ramazan özel ücretsiz hediye kodları; Pubg Mobile Ramazan redeem kodları
Pubg Mobile Ramazan özel ücretsiz hediye kodları; Pubg Mobile Ramazan redeem kodları
WhatsApp anlamı nedir? Whatsapp türkçe anlamı
WhatsApp anlamı nedir? Whatsapp türkçe anlamı
Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi
Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi
Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri
Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri
Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?
Turkcell Ramazan internet kampanyası nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Asya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterine Naz Göktan hayat veriyor
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri kimdir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Devletten durumu kötü olan vatandaşlara nakit ve gıda yardımı
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl
Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim canlandırıyor? Çağrı Şensoy kimdir?
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.