Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve adına bağlı olan 'Google Intenational LLC', 'Alphabet Inc.', 'Google LLC' ile birlikte Google Ireland Limited'lerde genel arama hizmetlerinde kapsamında pazar hakimiyetini kötüye kullanması nedeniyle şirkete 4054 sayılı kanuna ek 6. maddesi ihlali uyarınca rakiplerini dışladığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturmada ise adı geçen tüm ekonomik bütünlük şirketineuygulanmasına karar verildi.

Söz konusu karar ilişkin bir açıklama yapan Rekabet Kurumu, soruşturma dahilinde alınan kararın Ankara İdare Mahkemelerine iletilerek yargı yolu açık olduğu ve daha sonra da tebliğ edileceğini bildirerek Google şirketler grubuna toplamda 296 milyon 84 bin TL ceza kesildiği aktarıldı.