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RedmiBook Air 13 fiyatı ve özellikleri

Dünyaca ünlü teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi tarafından çıkarılan RedmiBook Air 13 dizüstü bilgisayarın tanıtımı yapıldı. Tasarımı ve fiyatıyla dikkat çeken RedmiBook Air 13 fiyatı ve özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 22:16
RedmiBook Air 13 fiyatı ve özellikleri
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, RedmiBook dizüstü bilgisayar serisiyle beraber bu sektörde de adından söz ettirmeyi başardı. Firma geçen gün yaptığı RedmiBook Air 13 modeli tanımıyla beraber bilgisayar sektöründe kalıcı olduğunu gösterdi. Piyasaya çıkan yeni model şık tasarımı ve 10. nesil Intel işlemcisiyle şimdiden beğenileri topladı.

RedmiBook Air 13 özellikleri neler?

RedmiBook Air 13 modeli, tamamen metal bir gövdeyle geliyor. Firmanın yaptığı açıklamaya göre bu model, 1,05kilogram ağırlığında ve sadece 12,99 mm kalınlığında çıkıyor. Cihaz, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ve 13,3 inç boyutunda bir ekranla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu ekran 16:10 en/boy oranına sahip ve yüzde 100 sRGB renk gamınıda destekliyor. Ayrıca 300nite kadar parlaklıkta sunuyor.

Redmi’nin yeni dizüstü bilgisayarı 4.5GHz’e kadar Turbo Boost özellikli 10. nesil Intel Corei5-10210Y işlemcisi bulunmaktadır. Cihaz, bellek konfigürasyonuna bağlı olarak iki farklı varyantta satışa sunulacak. 8 GB ve 16 GB olarak iki RAM seçeneği sunulan cihazda 512 GB SSD bulunuyor.

Cihaz, oldukça ince bir tasarımla geldiği için standart modellere göre daha fazla ısınabilir. Redmi bu sebeple yeni ürününde tamamen bakırdan üretilmiş bir ısı dağıtma modülüyle geliyor. Ayrıca cihazda çift çıkışlı bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Dizüstü bilgisayar modeli, WiFi6 teknolojisinin yanı sıra Bluetooth5.1 bağlantı teknolojisiyle birlikte geliyor.

Şirketin belirttiğine göre RedmiBook Air 13’te sekiz saate kadar tek şarjla kullanım ömrü vaat eden 41Wh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Redmi, ayrıca bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebilmek için 65 W USB Type-C adaptörüyle geliyor. Microsoft’un Windows10 işletim sisteminin ön yüklü olarak geldiği bilgisayar, iki adet USB Type-C girişi ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişide bulunuyor.

RedmiBook Air 13 fiyatı ne kadar?

8GB RAM + 512GB SSD: 705 Dolar

16GB RAM + 512GB SSD: 748 Dolar



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:16
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