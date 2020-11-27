Redmi Note 9 Pro 5G fiyatı ve teknik özellikleri

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Note 9 serisinin resmi tanıtımı yapıldı. Note 9 serisinde 3 farklı model bulunuyor. Yeni seride en dikkat çeken özellik ise yine kameralar oldu.

Redmi Note 9 serisi 2020 yılının başında tanıtılmıştı. Yeni tanıtılan telefon Redmi Note 9 Pro 5G’dir. Note 9 serisinin 5G destekli olan bu telefonları merakla bekleniyordu.

Redmi Note 9 Pro 5G teknik özellikleri

Note 9 Pro 5G serisinde 6.67 inç 2400x1080 piksel çözünürlük bulunuyor. TUV Rheinland sertifikası sayesinde mavi ışığı filtreleyen ekran göz koruma ve renk ayarlama özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor.

Ayrıca 2 adet Cortex-A77 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği olan Snapdragon 750G yonga setinin güç verdiği 6-8 GB Ram ile 128 GB, 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri olan telefonun ultra ince yapısı oldukça estetik bir görünüme sahip.

Redmi Note 9 Pro 5G kamera özellikleri

Redmi Note telefonları her serisiyle kameralarıyla öne çıkıyor. Note 9 Pro 5G serisinde de kamera başka bir seviyeye çıkarılmış. Arkasında Samsung imzalı en yeni 108 MP HM2 sensör yer alırken, 9 pikseli birleştirerek ortaya muhteşem sonuçlar çıkarıyor.

Ayrıca gece çekimleri için Super Night Scene 2.0 özelliği de performansı oldukça artırıyor. Ana sensörün yanında 8 MP çözünürlüğü sahip ultra geniş sensör, 2 MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörü de fotoğrafların kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. Yeni serinin bataryası ise 4820 mAh kapasiteli batarya ile 33W hızlı şarj imkanını sağlıyor.

Redmi Note 9 Pro 5G fiyatı

Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan yeni Pro 5G serisinin Çin fiyatları şu şekilde;

6GB Ram+128 GB depolama: 243 dolar

8GB Ram+128 GB depolama: 273 dolar

8GB Ram+256 GB depolama: 304 dolar