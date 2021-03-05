İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Redmi Note 10S tanıtıldı

Xaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni bir modeli tanıttı. Fiyatı çok uygun olan Redmi Note 10S modelinin Türkiye’de yok satacağız düşünülüyor.

05 Mart 2021 Cuma 12:20
Redmi Note 10S tanıtıldı
Takip Et:

Xaomi adlı Çinli akıllı telefon markası, alt markası olan Redmi tarafından çıkarılan Redmi Note 10S telefonunu tanıttı. Türkiye’de oldukça uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefonun, ülkemizde milyonlarca vatandaşa ulaşması bekleniyor. Özellikleri, kamerası ve kullanımıyla oldukça kullanışlı bir model olan bu yeni telefon çok uygun bir fiyata satışa sunulacak. Ekonomik krizden geçen ülkemizde bu modelin adeta yok satması düşünülüyor. İndeki telefonu eskiyen ya da yeni telefon almak isteyen vatandaşlarımızın bu modele büyük bir ilgi göstereceği düşünülmektedir. Bizlerde hem fiyatın uygun olması açısından hem de özellikler açısından bu telefonun büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikleri ve telefonun fiyatı da çok cazip bir hale getiriyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RedmiXaomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar?
2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar?
Oobleck nedir? Nasıl yapılır? Nerede satılır? Slime'e Rakip Oyuncak Oobleck!
Oobleck nedir? Nasıl yapılır? Nerede satılır? Slime'e Rakip Oyuncak Oobleck!

Popüler Haberler

Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
2020 Aralık SGK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? SGK prim borcu faizleri silinecek mi? SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartları
Kimsesizler Dizinde rol alan Çocuk Oyuncu Derin Su Akkuş kimdir?
Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları - Cici Babam filmi fragmanı
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Mart 2021 Cumartesi
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Mart 2021 Cumartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.