Redmi Note 10 Ultra’nın tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi, cihazlarında sunduğu uygun fiyat ve kaliteli özellikleri ile dünyada en çok beğenilen teknoloji şirketlerinden birisi olmayı başardı. Satış rakamları özellikle Redmi Note akıllı cihazlarında zirve yapmış, hatta diğer serilerindeki cihazlarına bile bu konuda üstünlük sağladığı anlar olmuştu. Çinli şirket, şu günlerde Redmi Note ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Tanıtılacak cihazın, Redmi Note seviyesinin amiral gemisi olması bekleniyor.

Xiaomi, tanıtılacak telefonun isminiolarak açıkladı. Cihazda NFC 3.0’ın yer alacak olması telefonu ön plana çıkaran en önemli özellik olarak dikkat çekiyor.

Telefonda yer alacak 8GB’lık RAM ile piyasadaki birçok cihazdan daha üstün bir kullanım sunuyor. 4 adet kamerası ile fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu gösteriyor. Cihazın diğer özellikleri ise tanıtımda gösterilecek.

Xiaomi, Redmi Note 10 Ultra’nın 26 Mayıs Çarşamba günü tanıtılacağını açıkladı.