İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Redmi Note 10 Ultra’nın tanıtım tarihi açıklandı

Çinli dev teknoloji şirketi Xiaomi, çok sevilen Note serisinin en güçlü telefonları arasında olacak olan Redmi Note 10 Ultra’nın tanıtım tarihini açıkladı

23 Mayıs 2021 Pazar 18:27
Redmi Note 10 Ultra’nın tanıtım tarihi açıklandı
Takip Et:

Xiaomi, cihazlarında sunduğu uygun fiyat ve kaliteli özellikleri ile dünyada en çok beğenilen teknoloji şirketlerinden birisi olmayı başardı. Satış rakamları özellikle Redmi Note akıllı cihazlarında zirve yapmış, hatta diğer serilerindeki cihazlarına bile bu konuda üstünlük sağladığı anlar olmuştu. Çinli şirket, şu günlerde Redmi Note ailesine yeni bir üye katmaya hazırlanıyor. Tanıtılacak cihazın, Redmi Note seviyesinin amiral gemisi olması bekleniyor.

Xiaomi, tanıtılacak telefonun ismini Redmi Note 10 Ultra olarak açıkladı. Cihazda NFC 3.0’ın yer alacak olması telefonu ön plana çıkaran en önemli özellik olarak dikkat çekiyor.

Telefonda yer alacak 8GB’lık RAM ile piyasadaki birçok cihazdan daha üstün bir kullanım sunuyor. 4 adet kamerası ile fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu gösteriyor. Cihazın diğer özellikleri ise tanıtımda gösterilecek.

Xiaomi, Redmi Note 10 Ultra’nın 26 Mayıs Çarşamba günü tanıtılacağını açıkladı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
XiaomiRedmi Note 10 Ultra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? Apple İphone 12 tanıtım tarihi ne zaman belli olacak?
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
En Güvenli ve Ücretsiz VPN Programları
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Android 12 One UI 4.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri listesi
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
Yüzüklerin Efendisi oyunu ne zaman çıkacak, tarih belli mi?
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 27.bölüm tek parça izle!
Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Akıncı dizisindeki Duygu karakteri kimdir? Öykü Su Okur nereli, yaşı kaç?
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı Kaç?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2021'de ne kadar zam yapılacak?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Kağıt Ev 6. bölüm Star TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Kağıt Ev yeni son bölüm izle
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Anneler 151. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.