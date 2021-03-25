Redmi Note 10 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro modelleri Türkiye’de satışa çıktı. Xiaomi markalı telefonların arasında en donanımlı model olarak geçmektedir.

Redmi Note 10 ve pro fiyatları

Xiaomi Türkiye lansmanında tanıtılan modellerin fiyatı açıklandı . Redmi Note 2.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Redmi Note 10 Pro ise 3.779 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı. Orta sınıf modellerden biri olan Redmi Note 10S modeli de yakında Türkiye’de olacağı açıklandı.

Teknik özellikler

bu modeller kamerasıyla ön plana çıkacak. Redmi Note 10 Pro ,108MP sensörüyle çift yerel ISO ile özelliği bulunmaktadır. En ince detaylara kadar yakalanabilmektedir. RAW algoritması çok çerçeveli olduğundan Gece Modu 2.0 ile loş alanlarda bile güzel fotoğraflar çekilebilmektedir. Photo Clones ,Video Clones ve Dual Video sayesinde Profesyonel çekimler yapabilmektedir.

Kavisli bölgede Parmak İzi Sensörü bulunmaktadır. Telefon 6,67 inç olup 120Hz Amoled Nokta Ekran tasarımına sahiptir. Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz gibi renk seçeneklerine sahiptir.

Ekran dayanıklığı Coning Gorilla Glass 5 tarafından sağlanmaktadır. Qualcoom ve Snapdragon 732G ile en güçlü işlemciye sahiptir. Bununla birlikte pil tüketimi çok az seviyede olup 5.020mAh pili ve gelişmiş 33W Hızlı Sarj özelliğini de sahiptir.